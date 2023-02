Biuro sprzedaży z klimatem? Deer Design zaprojektowali je dla Bouygues Immobilier Polska

Bouygues Immobilier Polska zaprojektowanie i wykończenie głównego biura sprzedaży w budynku Rondo 1 w Warszawie powierzył Pracowni Architektury Wnętrz Deer Design.

Zadanie nie było łatwe m.in. ze względu na klasyfikację budynku do grupy A oraz certyfikat ekologiczny LEED® Gold. To warunkowało wiele decyzji projektowych. Głównym celem było stworzenie atrakcyjnej, wyróżniającej się powierzchni, którą docenią klienci dewelopera. Jak prezentuje się efekt końcowy?

Firma deweloperska Bouygues Immobilier Polska i Pracownia Architektury Wnętrz Deer Design to wieloletni partnerzy biznesowi. Dotąd oferowali klientom kompleksową obsługę w zakresie kupna, a następnie wykończenia „pod klucz” mieszkania. Współpraca realizowana w Warszawie na zasadzie wyłączności od lat układała się na tyle dobrze, że niedawno objęła także zaprojektowanie kolejnego biura dewelopera.

Tym razem chodziło o aranżację nowego biura sprzedaży Bouygues Immobilier Polska w biurowcu przy słynnym Rondzie ONZ. Projekt powierzono Pauli Amonowicz z zespołu Deer Design. Relacjonując przebieg prac architektka przyznaje, że trudnością zarówno na etapie projektu, jak i realizacji była m.in. historia samej powierzchni, na której wcześniej mieścił się lokal gastronomiczny. Należało więc dokonać wydzielenia docelowych pomieszczeń biurowych oraz uporządkowania i dostosowania instalacji.

Dodatkowym wyzwaniem było sprostanie wymaganiom klasyfikacji wysokiego budynku Rondo ONZ 1 do grupy A oraz certyfikacji LEED® Gold. Finalnie, powstało wyjątkowe biuro sprzedaży – dowód na głębokie rozumienie potrzeb inwestora po stronie zespołu projektowego.

W zaprojektowanej przez nas przestrzeni udało się osiągnąć efekt nowoczesnej przytulności. Obserwujemy, że klienci są po wejściu do tego wnętrza, mile zaskoczeni jego klimatem. Przekraczają próg ogromnego biurowca, a wchodzą do miejsca z niemal domową atmosferą, gdzie w wygodnym fotelu i przy dobrej kawie mogą porozmawiać o swoim nowym mieszkaniu. W biurze sprzedaży widoczne są najnowsze trendy wnętrzarskie, ale wszystkie zostały zaimplementowane tak, by przede wszystkim spełniać założenia funkcjonalne projektu, podkreśla architektka Paula Amonowicz.