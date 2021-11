Biuro to nie tylko open space! Sale spotkań, pokoje do pracy w skupieniu – tak się je urządza

Od lat w aranżacji wnętrz biur dominują open space’y. Od dawna nie są to już jednak otwarte hale ze stłoczonymi kubikami. Otwarte przestrzenie architekci łączą z salami konferencyjnymi i mniejszymi salkami do bardziej kameralnych spotkań, intymnymi pokojami do pracy w ciszy i budkami do rozmów telefonicznych.

Biuro firmy Jacobs Douwe Egberts w Warszawie

Biuro firmy Jacobs Douwe Egberts Poland zajmuje jednopiętrową powierzchnię 1200 mkw. Wystrój wnętrza jest bardzo klimatyczny – inspiracje stanowiły produkty JDE!

Aranżacja w całości rozplanowana została w układzie otwartym. Zaprojektowany został podział na strefę wejściową, z której mamy bezpośredni dostęp do sal konferencyjnych oraz część pracowniczą, gdzie pracownicy mają do dyspozycji wewnętrze sale konferencyjne i budki telefoniczne. Całość uzupełnia duża ilość zieleni. Stworzono również jedną dużą kuchnię, która pełni również rolę przestrzeni multi-funkcyjnej dla całego zespołu. Przestrzeń jest mobilna i można ją dopasowywać względem potrzeb.

Biuro wyposażone jest w ergonomiczne stanowiska pracy i komfortowe sale konferencyjne, a także pomieszczenia do pracy w ciszy i skupieniu. - Zadbaliśmy również o odpowiednie wyposażenie przestrzeni pomagającej zachować prawidłowe parametry akustyczne. Na powierzchni znajdują się akustyczne sufity w dynamicznych kształtach. Między biurkami znalazło się miejsce dla wysokich szaf i ścianek wyposażonych w filcowe elementy - mówią architekci z pracowni BIT Creative Barnaba Grzelecki.

Biuro firmy Callstack we Wrocławiu

Środowisko wygodne dla pracy programistów, zarządu i działów administracyjnych, umożliwiające pracę zespołową, spotkania pracowników, robocze narady prowadzone często w formule online z wieloma klientami jednocześnie, a także ciche strefy umożliwiające, w razie potrzeby, spokojną pracę w skupieniu. Tego wszystkiego plus dużej ilości zieleni oczekiwała firma Callstack od swojego nowego biura. Projekt wnętrz biura stworzyła pracownia we.make.

Znalazły się tutaj przypominająca meteoryt recepcja w otoczeniu... czarnej dziury oraz budki telefoniczne i do rozmów video sygnowane nazwami amerykańskich wahadłowców kosmicznych („oczywiście tylko tych, które się nie rozbiły!” - zaznacza ze śmiechem Paweł Jesionek).

Z kolei każda z salek do spotkań ma swój własny motyw przewodni: mamy na przykład salę matematyczną, fizyczną i biologiczną. W tej ostatniej na ścianie znalazła się wykonana z miedzianych rur dekoracja, w której umieszczone zostały sadzonki roślin. O ich pielęgnację i przesadzanie dbają... pracownicy Callstack, co okazało się dodatkowym sposobem na integrację zespołu.

Biuro TechnipFMC w Krakowie

W krakowskim biurze TechnipFMC zaprojektowanym przez The Design Group drugie piętro pełni funkcje reprezentacyjne. To tu znajduje się recepcja oraz przestrzeń eventowa dedykowana m.in. spotkaniom typu town hall.