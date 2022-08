Biuro Unilever od Massive Design i Tétris. Cel: integracja pracowników

Warszawskie biuro Unilever przeszło metamorfozę pod kątem zarówno funkcji, wystroju, jak i space planu. Za projekt odpowiada pracownia Massive Design, zaś za prace wykończeniowe - eksperci Tétris.

Prace nad wnętrzem biura Unilever były prowadzone od lipca do września 2021 r., na 3. i 4. piętrze budynku Eurocentrum na powierzchni 2931 mkw.

Każde piętro było remontowane osobno, aby umożliwić pracownikom korzystanie z biura oraz zapewnić ciągłość biznesową.

Redefinicja przestrzeni biurowych nabrała tempa w wyniku pandemii. Coraz więcej korporacji decyduje się na lifting swoich siedzib, tak by dostosować wnętrza do nowych trendów i potrzeb. Obecnie biura mają sprzyjać integracji i pracy zespołowej. Na taką metamorfozę zdecydowała się firma Unilever, globalny producent FMCG, od 2014 r. rezydująca w warszawskim biurowcu Eurocentrum. Przełożeniem autorskiej koncepcji biurowej Future Of The Office na projekt wnętrza zajęło się biuro architektoniczne Massive Design, a przygotowanie projektu wykonawczego i jego realizację powierzono ekspertom od fit-out’u z Tétris.

Projektanci przestrzeni biurowych już od dobrej dekady planują różnorodne przestrzenie z pokojami relaksu czy cichej pracy. Jednak pandemia spotęgowała trend nakierowany na dobrostan pracowników, zapewnianie im bezpiecznych i komfortowych warunków w czasie wykonywania obowiązków. Wywołała też zmiany w modelach pracy – czyli spopularyzowała pracę zdalną i hybrydową. Jednym z zadań jakie mają spełniać postpandemiczne biura to przyciągnięcie pracowników do biur, zintegrowanie ich ze sobą i z firmą oraz odbudowanie czy wręcz zbudowanie na nowo wzajemnych relacji.

- Zauważamy ewolucję w budowaniu przez firmy swojej tożsamości. Teraz zleceniodawcy skupiają się na człowieku i mówią: „Jesteśmy ludźmi, a nie logotypem”. Biuro ma zachęcać pracowników do spędzania w nim czasu – mają się tu dobrze czuć oraz efektywnie i kreatywnie realizować swoje zadania. Siedziba firmy ma być wygodniejsza do pracy niż dom, a jednocześnie kojarzyć się z nim. Ten cel pojawia się niemal przy każdym, realizowanym przez nas na przestrzeni ostatniego półtora roku projekcie - mówi Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris. - Domowy klimat w biurach osiągamy poprzez odpowiedni dobór materiałów jak drewno i tkaniny. Jednym z rozwiązań jest także zastosowanie dużej liczby roślin.

Modernizacja biura Unilever zakładała reorganizację przestrzeni i zmianę funkcjonalności, ale z pozostawieniem głównej infrastruktury i lokalizacji najbardziej kosztogennych stref. Architekci Massive Design zaadaptowali wytyczne korporacyjnej koncepcji Future Of The Office do lokalnych potrzeb firmy, uwzględniając doświadczenia pracowników z wielomiesięcznej pracy hybrydowej.

- Rearanżacja biura w duchu Future of The Office to było dla nas ważne przedsięwzięcie związane bezpośrednio z wielowątkowym procesem zmian wywołanych pandemią. Wspólnie z Massive Design, naszymi design championami oraz zespołem projektowym wypracowaliśmy projekt, w którym dominują przestrzenie do spotkań, dostosowane do wciąż zmieniających się potrzeb. Umożliwiają łatwą zmianę sposobu ich wykorzystania. Klasyczne sale konferencyjne przekształciliśmy w przestrzenie wielofunkcyjne dające możliwość pracy warsztatowej, prezentacyjnej czy szkoleniowej. Powstało zarówno wiele różnorodnych stref dedykowanych współpracy, jak i miejsca do pracy indywidualnej czy odpoczynku jak sala do jogi, masażu czy chillout room z grami. Wszystkie nowe rozwiązania mają sprzyjać aktualnym sposobom pracy, realizowanym bardzo często z daleka od biurka - mówi Justyna Burkiewicz, Workplace Manager, Poland and Baltics, Unilever.

Różnorodność przejawia się nie tylko w space planie, ale także w nowoczesnym podejściu do wyposażenia przestrzeni zarówno w meble tradycyjne, meble miękkie, jak również rozwiązania mobilne czy modularne. Warto zwrócić uwagę na zastosowaną w pomieszczeniach technologię audio-wideo.

- Projekt modernizacji biura Unilever był jednym z ciekawszych jakie prowadziliśmy w okresie pandemicznym. Nowy space plan biura, który adaptowaliśmy pod prace wykończeniowe jest niezwykle różnorodny i skrojony pod potrzeby pracowników. Ciekawą część stanowi recepcja połączona z otwartą kuchnią w stylu kawiarnianym, stworzona tak by każdy czuł się jak u siebie, nawet goście z zewnątrz. Dla nas z punktu widzenia wykonawcy ta przestrzeń jest również interesująca ze względu na nietypowy front lady, który wykonaliśmy z desek pozyskanych z rozbiórki stodoły – co nadało jej naturalny klimat loftu, a jednocześnie dobrze zagrało z zieloną tylną ścianą - mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Wśród wyzwań postawionych przed zespołem Tétris przez Unilever przy wykańczaniu biura na nowo było zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. W założeniach projektowych znalazła się koncepcja reuse czyli ponownego użycia elementów stałych i ruchomych biura. Dotyczyło to istniejących ścian, przeszkleń, oświetlenia, zabudów kuchennych, łączników, sterowników, a nawet jednostek wentylacji i klimatyzacji.



- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta meble i elementy wyposażenia dostarczaliśmy od producentów, których charakteryzował niski lub ujemny ślad węglowy. Maksymalnie wykorzystaliśmy też zasoby firmy w nowej aranżacji. Skorzystaliśmy np. z rezerwy wykładzin dywanowych - mówi Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager, Tétris.

Na ścianach znalazły się panele akustyczne wykorzystujące tkaniny, drewno i szkło. Na uwagę zasługują również ekologiczne panele Troldekt, które zastosowano zarówno jako wypełnienie sufitów, jak i w formie geometrycznych paneli ściennych. Dodatkowo w biurze jest dużo zieleni, która ociepla industrialny charakter wnętrza, a jednocześnie w naturalny sposób podnosi wilgotność powietrza.