Biuro w domu? 10 dobrych aranżacji

Przed nami kolejne dni pandemii, a dla wielu z nas także kolejne dni pracy zdalnej. Jak efektywnie pracować, gdy obowiązki zawodowe, szkolne lekcje i normalne domowe życie rozgrywają się na jednej przestrzeni? Poznajcie 5 trendów, które rządzą aranżacją home office w 2021 roku.

REKLAMA

Kto pracuje w trybie home office, ten wie, że podstawą efektywności jest tu dobra organizacja, samodyscyplina oraz zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. O tym, że nie jest to proste zadanie przekonał się każdy, kto choć raz musiał zmierzyć się z firmowym spotkaniem online prowadzonym równolegle z e-lekcją w szkole i opieką nad młodszym dzieckiem, a miejsce do pracy zdalnej wygospodarowywał sobie przy stole w jadalni.

Aby home office faktycznie było efektywnym i jakościowym systemem pracy, konieczne jest właściwe urządzenie strefy pracy, która powinna nas wspierać w codziennych obowiązkach. Przedstawiamy 5 aktualnych trendów i zasad, które warto wdrożyć w miejscu do pracy w domu, by ta ostatnia stała się dla nas przyjemnością, a nie udręką.

Czytaj także: W dobie home office. Jak optymalnie urządzić miejsce do pracy?

Trend 1. Przestrzeń wielofunkcyjna, ale miejsce do pracy wydzielone

Pod wpływem pandemii nasze domy zaczęły pełnić funkcje biur, szkół, siłowni, kin i placów zabaw jednocześnie. Podobnie stało się z home office - w miejsce do pracy w domu przekształcaliśmy każdy wolny zakątek mieszkania - stolik kawowy w salonie, kanapę, stół w jadalni, sypialnię. A tymczasem z psychologicznego punktu widzenia najważniejsze jest, aby stworzyć jasną barierę między życiem domowym a zawodowym, co za tym idzie, zorganizować miejsce do pracy, które będzie wydzielone i które przeznaczymy, przynajmniej na czas pracy, wyłącznie naszym służbowym zadaniom.

Podstawą powinno być wygodne biurko lub stół do pracy. Wielu producentów oferuje niewielkie, mobilne biurka, często designerskie i minimalistyczne, które łatwo można przestawić w dowolne miejsce i ustawić nawet tam, gdzie miejsca jest naprawdę mało. Oddzielne biurko w większości przypadków będzie lepszym rozwiązaniem niż wydzielone miejsce przy stole w kuchni czy jadalni.

Trend 2. Domowy coworking

Gdy wśród domowników więcej niż jedna osoba musi pracować lub uczyć się zdalnie, dobrym i coraz popularniejszym rozwiązaniem jest stworzenie w mieszkaniu domowej strefy coworkingowej. Jeden lub nawet dwoje dorosłych pracujących online, jedno lub więcej dzieci uczących się zdalnie to łatwy przepis na domowy chaos, zwłaszcza na małym metrażu. W takiej sytuacji może warto zaadaptować jedno z pomieszczeń na domowy coworking?

Przyda się bardzo duży stół, na którym możemy się rozłożyć się wraz z całą rodziną ze swoimi komputerami i notatkami. A podstawą będą mobilne ścianki czy przegrody, dzięki którym można we wspólnej przestrzeni wydzielić miejsce dla siebie. Takie parawany, wykonane np. z filcu, często składane, z możliwością ustawiania w pionie i poziomie, to idealne rozwiązanie, gdy w tym samym czasie musimy pracować i pomagać dzieciom w zdalnej nauce. W przestrzeni domowego coworkingu łatwiej też zorganizować dobre oświetlenie miejsca pracy, które odgrywa ważną rolę w aranżacji miejsca do pracy w domu.

Trend 3. Rośliny w miejscu pracy w domu