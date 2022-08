Biuro w duchu womenomics? Wszystko jest możliwe. To propozycja aranżacji biura w kobiecym stylu, w którym rządzi przemyślany design i swobodna elegancja.

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień - okres powrotu do szkoły i biura. Jak sprawić, żeby ten okres był przyjemniejszy? Recepta jest prosta - zadbać o to, żeby miejsce do pracy było tak przyjemne, jak to tylko możliwe.

Biuro w nurcie womenomics, fot. WestwingNow

Wprowadź kobiecy styl, w którym rządzi przemyślany design i swobodna elegancja. W selekcji przygotowanej przez stylistki WestwingNow.pl znajdziesz m.in. dodatki lifestyle, które podkreślą świetny modowy styl.

Pastelowa paleta barw, przyjemne w dotyku tekstylia i dekoracje inspirowane kobiecością - tak może wyglądać biuro marzeń na nadchodzące jesień.