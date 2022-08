Biuro W&W Consulting w Warszawie, czyli o bezpieczeństwie na luzie. MIXD wybrał ciekawy design

BHP to dziedzina, która kojarzy się z regułami, przepisami i… skostniałym wizerunkiem. Tymczasem firma W&W Consulting nie tylko postanowiła zmienić aranżację warszawskiego biura tak, by lepiej służyła jej codziennej pracy, ale też pokazać branżę w świeży i atrakcyjny sposób. Do współpracy zaproszono architektów z MIXD.

Głównym założeniem było pokazanie, że BHP jest nie tylko ważne, ale także jest dziedziną w której jest miejsce na poczucie humoru, nowoczesne podejście i ciekawy design.

Zawiłe instrukcje, długie regulaminy, tony dokumentów, ostrzegawcze tablice, odblaskowe kamizelki i kaski, obowiązkowe szkolenia. Większość z nas nie ma zbyt pozytywnych skojarzeń z dziedziną tak istotną dla naszego życia i zdrowia. Zespół W&W Consulting dostrzegł tę sprzeczność i przy okazji zmiany aranżacji w swoim warszawskim biurze postanowił pokazać, że BHP jest nie tylko ważne, ale także jest dziedziną w której wizerunku jest miejsce na poczucie humoru, nowoczesne podejście i ciekawy design.

Safety first, but it can be cool

Jakie były oczekiwania inwestora? Po pierwsze chciał zerwać z „bezpiecznym”, zachowawczym wizerunkiem branży BHP i zaprezentować się, zgodnie z rzeczywistością, jako dynamiczna, nowoczesna firma. W myśl zasady „safety first, but it can be cool” oczekiwał od zespołu projektowego MIXD znalezienia nowego estetycznego kodu dla swoich działań, wartości i siedziby spełniającej na co dzień istotną wizerunkową rolę. Ważne było też to, by sam zespół W&W czuł się w tej przestrzeni komfortowo – w końcu w XXI wieku mamy wszyscy świadomość, że higiena pracy to także dobre samopoczucie. Projektanci MIXD postanowili więc skoncentrować się na stworzeniu przyjaznej przestrzeni, inspirowanej stylem coworkingów i loftowymi wnętrzami.

Biuro W&W Consulting mieści się na Pradze, w historycznej kamienicy. Nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa tej okolicy wydawało się naturalne. Pomieszczenia podzieliliśmy przeszklonymi ściankami loftowymi, które pomogły wpuścić w głąb pomieszczeń dzienne światło. W kuchni zachowaliśmy charakterystyczne kwadratowe płytki ceramiczne, a w salach konferencyjnych pojawiła się „płytkopodobna” tapeta. Nie zabrakło też klasycznej lamperii– mówi Katarzyna Stasina, design manager MIXD.

Paleta barw rodem z historycznych tablic BHP zrównoważona została umiejętnie zielenią: tą, która pojawia się na frontach mebli, tapicerkach oraz dywanach, oraz tą w postaci licznych roślin doniczkowych, fot. Studio Pion

- Wzorem fabrycznych hal instalacja elektryczna została rozprowadzona po ścianach i podkreślona kontrastowym, czerwonym kolorem – dodaje. Czerwone detale przewijają się nieustannie we wnętrzu: lampy, budka akustyczna, szwy na krzesłach, wnętrze gabloty z ekspozycją obuwia ochronnego czy metalowe stelaże biurek. Paleta barw rodem z historycznych tablic BHP zrównoważona została umiejętnie zielenią: tą, która pojawia się na frontach mebli, tapicerkach oraz dywanach, oraz tą w postaci licznych roślin doniczkowych. Tych jest w biurze W&W Consulting aż 76, a cztery z nich to rozłożyste palmy!

Elastyczne rozwiązania

Po drugie chodziło o to, by lepiej dostosować rozkład pomieszczeń do specyfiki działania firmy. Oznaczało to wyraźne podzielenie przestrzeni na dwie strefy: zamkniętą strefę pracy biurowej i otwartą strefę szkoleniowo-coworkingową oraz takie ich rozmieszczenie, by uczestnicy szkoleń nie zakłócali spokoju pracowników. Dotychczasowy układ biura należało więc w zasadzie odwrócić: teraz strefa szkoleniowa znalazła się przy wejściu. Mamy w niej dużą salę coworkingową, otwartą kuchnię z miejscem do spożywania posiłków, dwie mniejsze sale konferencyjne oraz dużą salę audytoryjną z amfiteatralnymi siedziskami.

Duża sala audytoryjna z amfiteatralnymi siedziskami, fot. Studio Pion

Taka forma aranżacji przestrzeni dla uczestników szkoleń jest bardziej przyjazna i tworzy swobodniejszą atmosferę. Ponadto w meblowej zabudowie udało się wygospodarować miejsce do przechowywania, co jest cenne w biurze - dodaje Katarzyna Stasina.

Salę z audytorium można w razie potrzeby podzielić na dwie części ruchomą ścianką działową. W audytorium znalazło się także miejsce, by wyeksponować liczne certyfikaty i dyplomy posiadane przez W&W Consulting.

Oszczędnie, bezpiecznie, nowocześnie

Trzecim wymogiem inwestora było wykorzystanie przy aranżacji biura maksimum elementów i mebli z jego wcześniejszego wyposażenia. Wszystko to, co nadal było sprawne i nie zniszczone oraz pasowało do nowej koncepcji zyskało nowe życie: m. in. korpusy zabudowy kuchennej i większość foteli biurowych. Udało się także odzyskać część materiałów wykończeniowych. Remont, który odbywał się w niepewnym czasie pandemii, był więc realizowany z dbałością o dla środowisko naturalne i … bezpieczny dla firmowego budżetu.

W przestrzeni coworkingowej uwagę gości przyciąga kolorowy mural autorstwa Karola Banacha, przedstawiający budowlaną ekipę, murującą wielkie litery BHP, fot. Studio Pion

W całej przestrzeni biura nie brakuje humorystycznych odniesień do bezpieczeństwa i higieny pracy. W przestrzeni coworkingowej uwagę gości przyciąga kolorowy mural autorstwa Karola Banacha, przedstawiający budowlaną ekipę, murującą wielkie litery BHP. W holu wita wchodzących do biura ogromna grafika z standardowymi ikonami polskiego systemu oznaczeń bezpieczeństwa - zaprojektowanymi od nowa i dostosowanymi do dzisiejszych standardów przez zespół ilustratorów. Historyczne plakaty i tabliczki informacyjne ostrzegają przed niebezpieczeństwami i nawołują do przestrzegania zasad – czasem dość zaskakujących… Odpowiednio dobrane slogany wskazują lokalizację koszy na śmieci, łazienki czy przypominają o zachowaniu higieny i zasad BHP.

O tym, jak powinno wyglądać nowoczesne, przyjazne dla człowieka BHP najlepiej świadczą wyeksponowane w biurze przykładowe instrukcje. Niegdyś nudne i zawiłe, zostały przez zespół W&W Consulting przeprojektowane pod względem treści, układu graficznego i typografii, by stać się czytelnymi i zrozumiałymi dla użytkowników. Ponadto każdą z nich uzupełniono kodem QR pozwalającym na korzystanie z treści cyfrowych. Witamy w XXI wieku!

....

Obiekt: Biuro W&W Consulting

Lokalizacja: Warszawa

Inwestor: W&W Consulting

Zakończenie inwestycji: 2022

Powierzchnia: 360 mkw.

Projekt: MIXD

Zespół projektowy: Anna Szymańska, Paweł Panek, Anna Stachi, Katarzyna Stasina, Martina Mirecki, Igor Demuth

Grafiki: Karol Banach

Wayfinding i identyfikacja wizualna: bhp-shop

Zdjęcia: Studio Pion

Najważniejsze marki: Chors, Bakata, Newmoor, Tfory, Zangra, Balma