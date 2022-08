Biuro z niskim śladem węglowym. To jeden z pierwszych takich projektów w Polsce

Biuro z niskim śladem węglowym? To okazało się możliwe, przy projekcie nowego biura Ten Square Games we Wrocławiu. Projektanci z Fruit Orchard zaoszczędzili wartość emisyjną 38,8 ton CO2 bliską produkcji 9 hektarów lasu. To jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura.

Wrocławska firma Ten Square Games postanowiła powiększyć biuro.

Do projektu zaprosiło pracownię Fruit Orchard oraz wykonawcę InstalOne.

Dla firmy ważne było to, aby podczas wykonania projektu obliczyć ślad węglowy poszczególnych elementów projektu.

Ten Square Games to wrocławski deweloper gier mobilnych, którego flagowe hity to gry Fishing Clash i Hunting Clash. W 2020 r. studio przeniosło swoją główną siedzibę do budynku City One przy pl. Wróblewskiego we Wrocławiu. Początkowo Ten Square Games zajmowało jedno z pięter budynku, ale z czasem okazało się, że dla rosnącej załogi potrzebna jest dodatkowa przestrzeń. Studio podjęło decyzję o wynajęciu kolejnego piętra budynku, a do projektu zaprosiło pracownię Fruit Orchard oraz wykonawcę InstalOne.

Poza kluczowymi funkcjami biura, dla firmy bardzo ważne było to, aby w podczas wykonania projektu obliczyć ślad węglowy poszczególnych elementów projektu, ponieważ firma przykłada dużą wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Monitoring śladu węglowego

Prace projektowe i realizacja objęły blisko 1700 mkw. powierzchni biurowej, a równolegle z ich postępem prowadzony był monitoring śladu węglowego. Zakończone właśnie prace analityczne wykazały, że dzięki decyzjom wszystkich uczestników procesu udało się nie tylko zoptymalizować cześć kosztów, ale również znacznie wpłynąć na redukcję wygenerowanych emisji.

– Jesteśmy firmą bardzo świadomą środowiskowo i prowadzimy w tym obszarze wiele działań – wyjaśnia Olga Ostrowska, ESG Manager w Ten Square Games. – Dlatego bardzo ważnym aspektem w pracach projektowych było dla nas to, aby nasze biuro spełniało wysokie standardy środowiskowe i wykorzystywało nowe rozwiązania, aby również w trakcie użytkowania generować jak najmniej emisji – dodaje.

Nowa przestrzeń biurowa Ten Square Games z pionierskim reportem wbudowanego śladu węglowego i certyfikatem zaoszczędzonych emisji CO2, fot. mat. prasowe

– Podczas prac renowacyjnych na nowym piętrze przeprowadziliśmy pionierski projekt monitoringu, aby zwiększyć świadomość tego, czym jest wbudowany ślad węglowy, ale także łatwiej podejmować w przyszłości decyzje, które pomogą nam ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko - mówi Karolina Gralczyk, Ofice Manager w Ten Square Games.

Wszyscy podczas tej realizacji bardzo dużo się nauczyliśmy. W procesie projektowym podjęliśmy m.in. szereg decyzji o ponownym wykorzystaniu części istniejących już na powierzchni elementów, w tym częściowym zachowaniu ścian, wykładzin, sufitów modułowych czy instalacji. Dla użytkowników jest to jednak praktycznie niewidoczne, gdyż biuro jako całość, jest wymyślone od początku, pod nowe funkcje i tak aby oddać nowoczesny charakter marki – mówi Katarzyna Miastkowska, architekt z pracowni Fruit Orchard, odpowiedzialnej za projekt nowej aranżacji.

”Budownictwo jest odpowiedzialne za około 36 proc. wszystkich europejskich emisji gazów cieplarnianych, dlatego bardzo istotne jest, żeby ograniczać ślad węglowy generowany zarówno przez budowę, jak i przygotowanie powierzchni do użytkowania przez najemców. Szacowanie wbudowanego śladu węglowego ma na celu określenie wpływu danej inwestycji na środowisko” - czytamy w raporcie.

Był to jeden z pierwszych w Polsce projektów, gdzie policzone zostały emisje związane z aranżacją biura. Niestety nie istnieją jeszcze polskie dane referencyjne, które moglibyśmy przytoczyć, aby powiedzieć jak ten wynik plasuje się na tle innych, krajowych realizacji. Istnieją już jednak przykłady z bardzo wymagającego rynku skandynawskiego -możemy stwierdzić, że nawet na tym ambitnym tle - udało się nam osiągnąć niezły wynik - mówi Dorota Mogielnicka, autorka raportu i ekspert ds. obliczeń śladu węglowego z ramienia Greensite.

– Jednocześnie warto podkreślić, że szacowana wartość unikniętego śladu węglowego wyniosła dla tej realizacji ok. 38,8 ton ekwiwalentu CO2.

Materiały budowlane z odzysku

Jednym z istotnych elementów budownictwa zrównoważonego jest ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych z odzysku.

Wiele odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Building Performance Institute Europe szacuje, że kraje Unii Europejskiej produkują obecnie ponad 500 milionów ton odpadów budowlanych, z czego obecnie odzyskuje się około 50 proc. a zaleceniem na najbliższe lata jest osiągnięcie poziomu 70 proc. Podczas realizacji inwestycji ponownemu wykorzystaniu podlegało ponad 85 proc. istniejącej posadzki oraz ok. 40 proc. istniejących sufitów. Świadczy to o wysokim poziomie ponownego wykorzystania materiałów nadających się do tego celu.

- Do projektu wykorzystaliśmy między innymi specjalnie zaprojektowane przez nas pod ten projekt duńskie wykładziny Ege. Ich zadaniem "artystycznym", było graficzne skojarzenie z procesem renderingu - od pixeli po finalne obrazy - które pochodzą z gier produkowanych przez firmę. Ponieważ znajdują się na podłogach i częściowo na ścianach ze specjalnym podkładem akustycznym więc dodatkowo poprawiają komfort użytkowy pomieszczeń. Ale co najważniejsze - wykładziny te nie tylko są certyfikowane Creadle2Creadle, ale też surowce, które wykorzystywane są przy ich produkcji to między innymi recyklingowane sieci rybackie czy butelki pet - dodaje Katarzyna Miastkowska z Fruit Orchard

W ramach realizacji dopilnowano też, aby sam przebieg prac przyczynił się do ograniczania zużycia poboru mediów w trakcie robót budowlanych.

– Zielony zrównoważony rozwój to już nie tylko kwestia korporacyjnych wyborów, ale też cywilizacyjnego obowiązku, który powinniśmy zacząć sobie szerzej uświadamiać – mówi Radosław Stojek, prezes firmy InstalOne, odpowiedzialnej za wykonawstwo – Każda tego typu realizacja to wyzwanie dla całego zespołu, który musi wykazać się podwyższona czujnością o bieżące zużycie energii podczas prac realizacyjnych. Budowanie harmonogramów prac z naciskiem na prace przy świetle dziennym, wietrzenie pomieszczeń bez udziału wentylacji mechanicznej, odłączanie odbiorników energii po pracach, to dowód na to, że każda maleńka oszczędność może mieć w sumarycznym zestawieniu ogromne znaczenie. Ograniczenie wbudowanego śladu węglowego to proces złożony, wymagający świadomości i kooperacji wszystkich podmiotów zaangażowanych w przebudowę powierzchni. Nowa powierzchnia biurowa TSG to najlepszy dowód, że takie realizacje są możliwe, a ta forma budowy to nadchodzący standard.