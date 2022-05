Biuro z piwną duszą, czyli nowa siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich

To biuro z piwną duszą. Jest o piwie, markach piwnych oraz miejscach, gdzie piwo jest robione. Temat przewodni nie zaskakuje, bo jak inaczej miałaby wyglądać siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich. - To, co wyróżnia to biuro od innych, to wątek tradycji oraz dystans od korporacyjnego chłodu – zaznacza Anna Woźniak, starszy architekt w CBRE.

Z warszawskiego Mokotowa przenieśli się w najbardziej piwne miejsce w Warszawie.

Nowa siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich zaskakuje designem. Jest nowocześnie, trochę industrialnie i w klimacie… piwnym.

Za projektem biura stoją specjaliści z CBRE.

Od wielu lat siedzibą Grupy Żywiec był warszawski Mokotów, ale stare biuro nie odpowiadało potrzebom organizacji. Grupa Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie. Do współpracy zaprosiła specjalistów z CBRE.

Biuro z piwną duszą, czyli siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich, fot. mat. Żywiec

Proces zmiany biura był skomplikowany, wielopoziomowy i składał się z szeregu wyzwań: od stworzenia nowej strategii środowiska pracy poprzez stworzenie designu, który odzwierciedli charakter Grupy Żywiec. Co ciekawe, w projekcie brało udział kilka zespołów CBRE: dział wynajmu powierzchni biurowej, strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą, architekci oraz dział zarządzania projektami.

Z piwną duszą

Nowoczesny i funkcjonalny design inspirowany browarami marki Żywiec łączy industrialny charakter z przytulnym wystrojem. Jest on także spójny z architekturą wyjątkowego kompleksu Browary Warszawskie.

To biuro z piwną duszą. Jest o piwie, markach piwnych oraz miejscach, gdzie piwo jest robione, fot. mat. Grupy Żywiec

- To, co wyróżnia to biuro od innych, to wątek tradycji oraz dystans od korporacyjnego chłodu. To biuro o piwie, markach piwnych oraz miejscach, gdzie to piwo jest robione. Ma to swój wydźwięk w detalach tektonicznych, które żywcem skradliśmy z linii produkcyjnej oraz w układzie funkcjonalnym, który zachęca do pracy wspólnej, a różnorodność pozwoli znaleźć miejsce każdemu - opowiada Anna Woźniak, starszy architekt w CBRE. To ona wraz z Moniką Chomińską stoi za designem nowego biura Żywca w Browarach Warszawskich. Za projektem biura stoją specjaliści z CBRE, fot. mat. Grupy Żywiec

Nowe biuro Grupy Żywiec zajmuje 4 tys. mkw. i położone jest na dwóch ostatnich piętrach budynku. Przede wszystkim zostało zaaranżowane z myślą o potrzebach pracowników. Zadbano o ergonomię miejsc pracy, dobre oświetlenie oraz nowoczesną infrastrukturę IT. Nie ma tu wielkich open spaceów. W zamian zaproponowano kameralne strefy z kilkoma biurkami oraz zróżnicowane funkcjonalnie przestrzenie wspierające realizowane zadania. Pracownicy mogą zmieniać miejsce pracy w dowolnym momencie dnia, zgodnie z potrzebami.

I jak przekonują pracownicy nowego biura Grupy Żywiec, zaprojektowano miejsce, w którym chce się spotykać i pracować.