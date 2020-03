Biurowiec Centrum Królewska zaprasza na wirtualny spacer

Firma doradcza Walter Herz wdraża usługę spacerów wirtualnych po budynkach komercyjnych. - Uważam, że wiele branż może zyskać na szerszym wprowadzeniu usługi wizualizacji wnętrz. Nie tylko firmy poszukujące powierzchni do wynajęcia oraz biura i agencje nieruchomości, ale także deweloperzy, projektanci budynków i wnętrz - przekonuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

- W ramach poszukiwania nowych rozwiązań wdrażamy usługę wirtualnego spaceru po nieruchomościach, które obsługuje nasza firma. Warszawskie Centrum Królewska, za które odpowiadamy jako wyłączny agent komercjalizacji to pierwszy obiekt, w którym uruchomiliśmy to rozwiązanie. Wirtualne spacery po budynkach uzupełnią system usług internetowych i telefonicznych, jakie wprowadziliśmy właśnie do obsługi klientów. Jestem przekonany, że ułatwi to firmom podejmowanie decyzji w zakresie wynajmu powierzchni i pozwoli utrzymać płynność rezerwacji – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

- Uważam, że wiele branż może zyskać na szerszym wprowadzeniu usługi wizualizacji wnętrz. Nie tylko firmy poszukujące powierzchni do wynajęcia oraz biura i agencje nieruchomości, ale także deweloperzy, projektanci budynków i wnętrz, restauracje, hotele, czy indywidualni właściciele nieruchomości przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Wirtualne oglądanie wprowadzają przecież masowo także muzea, galerie i inne placówki kulturalne, a niebawem prawdopodobnie standardem staną się także wirtualne showroomy motoryzacyjne, czy na przykład modowe - dodaje Bartłomiej Zagrodnik.

Fot. Zrzut ekranu

Dzięki wirtualnemu spacerowi można zobaczyć Centrum Królewska od środka. Pospacerować korytarzami i wyjrzeć z okien jednego z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentacyjnych budynków biurowych w Warszawie. Zobaczyć widok na Ogród Saski i Starówkę, jaki oferuje ten utytułowany biurowiec, zaprojektowany w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.

Czternastokondygnacyjny budynek, dysponujący niemal 11 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A, oferuje także trzypoziomowy parking podziemny dla ponad 100 aut z bezobsługowym wjazdem oraz parking dla rowerów, szatnie dla rowerzystów i stanowiska ładowania samochodów elektrycznych. Centrum Królewska posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good w kategoriach Building Management oraz Asset Performance.