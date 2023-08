Biurowiec w Gdańsku ma lobby inspirowane... kąpielami leśnymi

Zainspirowani japońską filozofią Shirin-Yoku architekci z pracowni Design Anatomy stworzyli w gdańskim biurowcu Olivia Prime B lobby, które ma łączyć świadome projektowanie z dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników.

Inspirując się filozofią kąpieli leśnych Shinrin-Yoku, architekci zespołu projektowego Design Anatomy, będącego częścią zespołu Olivia Centre, stworzyli lobby, które jest więcej niż przedsionkiem prowadzącym do części biurowej. Jest to miejsce, które łączy świadome projektowanie z dbałością o zdrowie psychiczne i fizyczne jego użytkowników.

My, Polacy, mamy kąpiele leśne w DNA. Wszyscy znamy rodzinne wycieczki do lasu, zbieranie grzybów, jagód, czy choćby harcerskie biwaki i obozy. – zauważa Karolina Bernisz-Grabska, architektka wnętrz, autorka projektu lobby Olivia Prime B. Japończycy praktykę przebywania w lesie, uważnego odczuwania tej przestrzeni i czerpania z niej wszystkimi zmysłami nazwali Shinrin-Yoku. To może brzmieć egzotycznie, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo – dodaje projektantka.