Blisko 130 lat działalności Swarovski do zobaczenia na niezwykłej wystawie

Dziedzictwo marki Swarovski doczekało się własnej wystawy, która swoją premierę miała w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szanghaju.

REKLAMA

20 września odbyła się światowa premiera pierwszej znaczącej wystawy firmy Swarovski.

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Szanghaju zostało zaprezentowane bogate dziedzictwo marki, w tym zdobione kryształami kreacje od Christiana Diora, Gucci, a także połyskujące stroje, stworzone na czerwony dywan.

Masters of Light po raz pierwszy skupia wyjątkowy wybór ponad 60 strojów zaprojektowanych przez najbardziej znane domy mody na świecie. Obejmują one 128 lat i wszystkie zawierają kryształy Swarovskiego.

Wystawa zawiera również niespotykaną dotąd kolekcję strojów noszonych przez światowe ikony popkultury, w tym Christinę Aguilerę i Marilyn Monroe.

Pekiński artysta Tian Xiaolei opracował instalację site-specific, nawiązującą do tematów i ikonografii Swarovskiego poprzez aspekty jego własnej twórczości.

Kuratorem wystawy jest brytyjski dziennikarz modowy, autor, krytyk i kurator Alexander Fury.

Pierwsza tak znacząca wystawa firmy Swarovski miała swoją światową premierę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szanghaju, prezentując bogate dziedzictwo marki, w tym zdobione kryształami kreacje od Christiana Diora, Gucci i Guo Pei, a także połyskujące stroje z czerwonego dywanu noszone przez ikony popu Harry'ego Stylesa i Rihannę.

Wystawa Swarovski - Masters of Light, fot. mat. prasowe

Podróż w czasie i przestrzeni przez historię marki od 1895 roku, Swarovski - Masters of Light to próbą zgłębienia dziedzictwa i rewolucyjnego ducha jednej z najstarszych europejskich firm luksusowych. Pokazuje kreatywność i savoir-faire, które inspirowały współpracę z największymi nazwiskami w modzie, kinie i muzyce przez ponad sto lat.

Swarovski - Masters of Light po raz pierwszy skupia wyjątkowy wybór ponad 60 strojów zaprojektowanych przez najbardziej znane domy mody na świecie. Obejmują one 128 lat i wszystkie zawierają kryształy Swarovskiego, w tym kreacje stworzone przez Alexandra McQueena, Armani Privé, Balenciagę, Christiana Diora, Fendi, Gucci, Guo Pei, Jimmy'ego Choo, Louisa Vuittona, Roberta Wuna, Thierry'ego Muglera i Vivienne Westwood.

Zawiera również niespotykaną dotąd kolekcję strojów noszonych przez światowe ikony popkultury, w tym Christinę Aguilerę i Marilyn Monroe (dzięki uprzejmości Teda Stampfera).

Wystawa Swarovski - Masters of Light, fot. mat. prasowe

Ponadto Swarovski - Masters of Light prezentuje wyjątkową gamę kostiumów scenicznych i strojów z czerwonego dywanu, pochodzących z kolekcji Swarovski Heritage Collection i prezentowanych publicznie po raz pierwszy, a także setki olśniewających biżuterii, figurek i kryształów, w tym największy kryształowy chaton, jaki kiedykolwiek stworzono.

Wystawa jest wciągającym doświadczeniem, zabierającym odwiedzających w podróż od XIX-wiecznego Wiednia do Shanghaju XXI wieku i nie tylko, poprzez panoramiczną scenografię podzieloną na siedem Komnat Cudów: Time Chamber, Masters of Light, Future History, Jewelry Box, Pop Icons, Mathemagical i Diamonds of the Future.

Odzwierciedlając bliskie związki Swarovskiego ze sztuką współczesną, pekiński artysta Tian Xiaolei opracował instalację site-specific, nawiązującą do tematów i ikonografii Swarovskiego poprzez aspekty jego własnej twórczości.

Kolejną atrakcją, która jest prezentowana po raz pierwszy w sali Diamonds of the Future, jest "Galaxy", olśniewająca nowa kolekcja biżuterii zaprojektowana przez globalną dyrektor kreatywną Giovannę Engelbert i wykonana z Swarovski Created Diamonds.

Alexis Nasard Swarovski CEO, powiedział: "Cieszymy się, że możemy zaprojektować i być kuratorem wystawy Masters of Light w Szanghaju. Wspieranie kultury poprzez nasze kreacje i współpracę artystyczną jest istotną częścią naszego dziedzictwa i wartości. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym Szanghaj rozbłyśnie pięknem, blaskiem i radosną inspiracją".

Alexis Nasard, Swarovski CEO oraz Giovanna Engelbert, dyrektor kreatywna Swarovski

Giovanna Engelbert, dyrektor kreatywna Swarovski, powiedziała: "To dla mnie bardzo emocjonalne widzieć wszystkie te zdumiewające dzieła razem na naszej pierwszej wystawie marki, która jest świętem rzemiosła i savoir-faire w każdej kreatywnej dyscyplinie. Od konceptualizacji do realizacji, Masters of Light było niezwykłym przedsięwzięciem i nie mogłabym być szczęśliwsza, że podróż wystawy rozpoczyna się tutaj, w Szanghaju, mieście kultury i kreatywności, centrum luksusu i globalnej bramy. Jestem dumna i zaszczycona, że mogę być częścią tego niesamowitego 128-letniego europejskiego luksusowego domu, który ma odwagę nieustannie ewoluować w przyszłość".

Kuratorem tej przełomowej objazdowej wystawy marki jest brytyjski dziennikarz modowy, autor, krytyk i kurator Alexander Fury. Jej premiera odbędzie się w Szanghaju, a kolejne lokalizacje zostaną ogłoszone.