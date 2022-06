Blisko 25 tys. mkw. powierzchni biurowej! Zaglądamy do nowego biura Allegro w Poznaniu

Nowa przestrzeń biurowa Allegro zlokalizowana jest na dziesięciu piętrach budynku D kompleksu biurowego Nowy Rynek w Poznaniu. To w sumie aż 24 700 mkw nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej powierzchni do pracy dla lokalnego zespołu liczącego ponad 2700 osób! Za projekt wnętrz wszystkich pięter biura odpowiada pracownia architektoniczna The Design Group.

REKLAMA

Allegro ma nowe biuro w Poznaniu. Firma przeprowadziła się biurowca Pixel do Nowego Rynku.

W budynku pracownicy Allegro mają do dyspozycji blisko 25 000 mkw przestrzeni.

Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób.

Za projektem nowego biura stoi pracownia The Design Group.

Przepis na biuro, do którego chcą wracać pracownicy po pandemii? Wizjonerskie podejście, skupienie się na pracowniku i jego potrzebach, nowoczesne rozwiązania oraz umiejętność przekucia niestandardowego planu w rzeczywistość. To właśnie dzięki takiemu podejściu inwestora i projektantów powstać mogło wyjątkowe na polskim rynku nieruchomości poznańskie biuro Allegro.

Największa przeprowadzka w historii

Allegro to największa platforma e-commerce pochodząca z Europy, która odniosła spektakularny sukces. Firma rozwija się z nadzwyczajną prędkością - tylko w 2021 roku Allegro zatrudniło ponad 1500 nowych pracowników i był to też rok spod znaku dynamicznych i ciekawych pod względem planów rozwoju i inwestycji w nowe siedziby: w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

W tym ostatnim mieście przeprowadzka z biurowca Pixel do Nowego Rynku była największym przedsięwzięciem logistycznym w historii biur firmy. Wynajem przez Allegro powierzchni 24 700 mkw to też druga największa umowa najmu na polskim rynku, a także największa transakcja w historii rynku poznańskiego.

Nowe biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

W trosce o pracowników

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo poznańskich pracowników, Allegro zdecydowało się na przestronne biuro odpowiadające na potrzeby szybko rosnącego zespołu. Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób.

Allegro wyposażyło więc swoje nowe biuro w elektrycznie regulowane biurka do pracy siedzącej oraz stojącej (typu Stand Up), które pozwalają na dostosowywanie wysokości blatu w zależności od potrzeb pracownika.

Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura. Co więcej, na łączenie pracy biurowej z pracą zdalną pozwalają skonfigurowane w salach spotkań systemy IT/AV klasy High-End. Z kolei budki akustyczne do pracy cichej, wyposażone w inteligentne oświetlenie oraz wydajne systemy wentylacji.

Nowe biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Sam projekt wnętrz biura, jego funkcjonalność i rozmieszczenie działów firmy na tak ogromnej powierzchni, rozlokowanej na dziesięciu piętrach, nie należały do najłatwiejszych zadań. Ostatecznie jednak, wraz z projektantami The Design Group, Allegro stworzyło przestrzeń swojej największej siedziby, która nie tylko zachęca do powrotu do biura, ale i sprzyja dalszemu rozwojowi, kreatywności oraz integracji zespołów.

- Allegro jest dziś europejskim czempionem rynku e-commerce oraz bezsprzecznie ulubionym miejscem zakupów Polaków. Chcemy zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenie, dlatego od samego początku budujemy nasze produkty w ramach własnych zespołów i zależy nam, aby tworzący je ludzie pracowali w jak najbardziej komfortowych warunkach. Ma to szczególne znaczenie w codzienności pracy hybrydowej, gdy spotykamy się w biurach w określonym celu, a ich przestrzeń powinna wspierać kreatywność i budowanie relacji. - mówi Anna Wróbel, HR Director Allegro.

- Dziś, gdy znacznie przyśpieszyliśmy naszą ekspansję zagraniczną — rozwijając naszą międzynarodowa platformę Allegro.com, a także integrując się z czeską Grupą Mall, nowe, przystosowane do efektywnej współpracy przestrzenie, są dodatkowym wsparciem w realizacji naszych ambitnych celów biznesowych, a także kolejnym atutem pracy w Allegro. Po prostu #dobrzetubyć. - dodaje.

Łamiąc schematy

Ze względu na przyzwyczajenia wynikające z hybrydowego modelu pracy i czasu trwania pandemii, kiedy pracowało się z domowych zakątków, przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura. Właśnie dlatego każdy pracownik znajdzie tu doskonałą przestrzeń do pracy dla siebie. Allegro zapewniło bardzo wysokie standardy funkcjonalne skoordynowane z zasadami hybrydowego modelu pracy.

Nowe biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Przestrzenie do pracy cichej w wygodnych fotelach, salki spotkań z hokerami na kilka osób, ale także amfiteatry, centrum konferencyjne z kilkoma aulami, ogromny taras, kantyny czy niesamowicie zielone jungle roomy – to tylko kilka z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać pracownicy poznańskiego biura. To jednak nie wszystko. Allegro zadbało również o dzieci swoich pracowników. Na pierwszym piętrze zaprojektowali wraz z pracownią The Design Group bajkowo wyglądające przedszkole dla najmłodszych, którego wiele elementów designu jest spójnych z częścią biurową.

Organiczny mianownik designu poznańskiego biura Allegro

Wnętrza biurowe Allegro łączą domowy, przyjazny klimat z nowoczesnym stylem, który koresponduje z charakterem i stylem budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Nawiązań jest jednak więcej, bowiem nowa przestrzeń biura firmy została zaprojektowana z uwzględnieniem elementów podkreślających jej lokalizację.

Częścią oryginalnej elewacji budynku D są pionowe pasy mieniące się odcieniami zieleni i rdzawego różu, które zostały przechwycone do wnętrz. Imitujące fasadę biurowca drewniane szczeble można spotkać niemalże na każdym piętrze biura Allegro. Z kolei charakterystyczny element budynku, jakim jest okrągły, przypominający donut otwarty plac wewnątrz obiektu, zrodził kolejny pomysł.

– Postanowiliśmy wykorzystać tę okrągłą formę do projektu aranżacji wnętrz poznańskiego biura Allegro. Jednoczy on zewnętrzny świat z wewnętrznym. Dlatego właśnie we wnętrzach w kształcie koła spotkamy m.in. białe tablice, oświetlenie, dekoracyjne elementy akustyczne, czy przeszklenia. Odniesień do organicznych kształtów i obłości jest naprawdę bardzo wiele, a to naszym zdaniem nadaje lekkości, a także wprowadza niewymuszoną naturalność we wnętrzach tego biura. – mówi Karolina Kózka, główna architektka z zespołu projektowego The Design Group odpowiedzialna za koncepcję wnętrza biura Allegro Poznań.

Jungle Room, czyli życie w zieleni

Wspomniane już jungle room to nietypowe dla przestrzeni biurowych miejsce do pracy własnej czy luźnych spotkań towarzyskich. Wszystko to w otoczeniu bardzo dużej ilości zieleni, która tworzy swoisty mikroklimat. Model tej przestrzeni pierwotnie został wypracowany w czasie pierwszej fazy współpracy The Design Group z Allegro przy projekcie wnętrz warszawskiego biura.

Poznańskie jungle roomy, które znajdują się na każdym piętrze biura, w odróżnieniu od tych w Warszawie (które są nieco ciemniejsze i bardziej oddzielone od pozostałych stref biura), przypominają zaczarowany ogród. Powstały one przy konsultacji ze specjalistami od zieleni, którzy pomogli dobrać odpowiedni rodzaj oryginalnych i nietypowych dla biurowych przestrzeni roślin, uzależniając ich wybór m.in. od ilości wpadającego światła czy wilgoci, jaka panuje we wnętrzach.

- Poznańskie ‘jungle roomy’ to jedno z narzędzi, jakie daje siedziba Allegro. Te strefy to dosłownie żywa tkanka biura. Znajdziemy tu bardzo dużo roślin, które rzadko kiedy można spotkać we wnętrzach biurowych. W przestrzeniach tych specjalnie ulokowaliśmy też biurka, fotele czy hokery, by pracownicy mogli nie tylko odprężyć się, ale i popracować w ciszy i to w otoczeniu uspokajającej myśli zieleni. – tłumaczy arch. Karolina Kózka, The Design Group.

Widok zapierający dech w piersiach

Efektywność wykonywanych zadań jest dla Allegro równie ważna, co zapewnienie wypoczynku pracownikom, który jest kluczowy dla zachowania produktywności pracy. Pracownicy zmęczeni od patrzenia w ekran komputera czy potrzebujący oderwać się od rutyny, mogą spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu i skorzystać z uroków tarasu (który jest przedłużeniem dużej kuchni na dziesiątym piętrze) obfitującym w zieleń i w specjalnie zaprojektowane miejsca nie tylko do odpoczynku, ale również do spotkań zespołów czy przeprowadzenia calli, czy pracy indywidualnej.

Design tarasu jest spójny z pozostałą częścią biurową – jest tu domowo, przytulnie i zielono, a także w wielu jego miejscach przenika się motyw koła w postaci zaokrąglonych siedzisk czy organicznych kształtów drewnianych szczebelków. Jednak prawdziwym efektem wow jest tu zapierający dech w piersiach widok na całą panoramę stolicy Wielkopolski.

Pracownicy mogą podziwiać go również w bujanych fotelach ze strefy kuchennej sąsiadującej z tarasem. Jej przestrzeń jest jasna, uzupełniona kontrastowymi dodatkami i ciepłymi akcentami w postaci fornirowanej okładziny. Wyrafinowanego stylu nadają blaty imitujące biały marmur oraz elementy stolarki wykończone pionowymi listwami. Poszczególne części tej przestrzeni przedzielone są konstrukcjami z donic z roślinami oraz półkami na książki i czasopisma.

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

- Projekt poznańskiego biura Allegro powstał z myślą o zrównoważonym rozwoju. Wspierające go rozwiązania uwzględniane były już na etapie przygotowywania koncepcji biura np. poprzez zastosowanie materiałów pochodzących z recyclingu, czy pochodzących od lokalnych dostawców. Zainstalowano również system oświetlenia optymalizujący zużycie energii, a także zaprojektowano wsparcie dla systemu segregacji odpadów. Co więcej, wybrany przez Allegro budynek D Nowego Rynku otrzymał w tym roku certyfikat WELL Health-Safety Rating, a to oznacza m.in., że spełnił on wymagania zapewniające bezpieczny powrót do biur, a także wspiera dobre samopoczucie i zdrowie jego użytkowników.

Siedziba Allegro to biuro, które ma wszystko, czego potrzebują pracownicy w obecnych czasach – wspaniałą lokalizację, designersko zaprojektowaną przestrzeń z dbałością o każdy najmniejszy detal, ergonomiczne i elastyczne stanowiska pracy i wiele innych ciekawych przestrzeni i rozwiązań. Powstała wymarzona przestrzeń nie tylko do pracy, ale także do rozwijania relacji, integracji i wzajemnego wsparcia wspierająca bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników.