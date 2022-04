BoConcept we współpracy z duńskim ilustratorem Madsem Bergiem

Marka meblowa BoConcept nawiązała współpracę z uznanym duńskim ilustratorem Madsem Bergiem i stworzyła limitowaną edycję sygnowanych plakatów obrazujących swoje najpopularniejsze projekty.

REKLAMA

2022 to szczególny rok dla BoConcept z okazji 70-lecia jej istnienia. Siedemdziesiąt lat kultowych mebli, rzemiosła i autentycznej jakości. To głównie na tym będzie się skupiać nowa kampania Ekstraordinær Since 1952, która zaplanowana jest na okres od marca do grudnia. Jednym z działań przygotowanych na ten jubileuszowy rok jest współpraca z duńskim ilustratorem i projektantem Madsem Bergiem, znanym z inspirowania się nowoczesnym stylem Art Deco. Artysta zaprojektował dla marki plakaty obrazujące jej najbardziej kultowe projekty, które można wygrać w ekskluzywnym konkursie.

W konkursie każdy będzie miał szansę wygrać jeden z 600 limitowanych plakatów, numerowanych i sygnowanych przez artystę, na których znajdzie się sześć ikon designu BoConcept: fotel Imola, fotel Charlotte, sofa Amsterdam, stoliki Madrid, stół Kingston z krzesłami Princeton oraz biurko Cupertino z krzesłem Ottawa. Aby wziąć udział w konkursie należy zapisać się na newsletter BoConcept. Obecni subskrybenci zostaną automatycznie dołączeni do konkursu.

Zapraszamy do wywiadu z artystą, który opowiada o jego doświadczeniach ze współpracy z BoConcept.

W Twoich pracach widać silny wpływ stylu Art Deco. Będąc duńskim ilustratorem, jak bardzo inspirujesz się duńskim industrialnym wzornictwem?

Art Deco faktycznie jest jednym z głównych źródeł mojej inspiracji, ale nie tylko. Inspiracji szukam również w innych stylach, takich jak Art Nouveau, czy Futuryzm. To, co naprawdę doceniam w nordyckim wnętrzarskim wzornictwie, to fakt że kieruje się prostotą i funkcjonalnością i każdy element spełnia swoje zadanie. Oczywiście znajdą się również i takie detale, które są jedynie dekoracją, a na tym z kolei skupia się głównie styl Art Deco. Kiedy połączymy te dwa światy, wtedy dzieje się magia.

W serii znajdzie się sześć różnych kultowych projektów z kolekcji BoConcept. Jakie było Twoje podejście do zobrazowania każdego z tych mebli?

Moim celem było stworzenie zróżnicowanej i interesującej serii, w której każdy zobrazowany mebel wygląda inaczej i wyjątkowo, ale wciąż pozostaje w harmonii z pozostałymi.

Aby to osiągnąć, w każdej ilustracji użyłem innego koloru tła, który współgra z kolorystyczną paletą marki oraz nadałem ten sam poziom saturacji. Bawiłem się również różnymi kątami widzenia, dlatego niektóre meble widzimy z góry, a inne z boku.

Innym ważnym elementem jest graficzna warstwa na wierzchu, która subtelnie dodaje spójności całej serii. No i oczywiście wszystkie ilustracje są odbiciem mojego stylu, więc cienie, struktura, tekstura i wszystkie inne detale tworzą połączenie pomiędzy każdym plakatem z serii.

A jakie było Twoje podejście do różnych kształtów, organicznych i geometrycznych, w każdym z mebli?

W tej serii chciałem zgłębić sposób, w jaki światło gra na formie każdego z mebli i jak rzucany jest cień na podłogę pod nimi. Uważam, że obserwowanie interakcji pomiędzy światłem a różnymi kształtami i materiałami jest bardzo interesujące.

W niektórych ilustracjach jest nawet pewna gra świateł w tle, aby podkreślić istnienie źródła światła rzucającego cień. Dodanie aktorów było równie ważne, ponieważ niektóre projekty najlepiej prezentują się, kiedy zachodzi z nimi jakaś interakcja.

----------------

Mads Berg jest jednym z najwybitniejszych artystów na świecie w swojej dziedzinie. Jego praca skupia się głównie na ilustracjach, kluczach wizualnych, plakatach, mapach, ilustracjach reklamowych i redakcyjnych, okładkach, muralach oraz projektowaniu map, ikon i krojów pisma.