Boeing w jubileuszowych barwach Krosno

Co łączy polską marką szkła Krosno i Boeinga? Od teraz przez 2 najbliższe lata samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, Boeing 737 MAX 8 SP-LVK będzie realizował rejsy w jubileuszowych barwach marki.

Złoto-czarna grafika z logo została przygotowana z okazji 100-lecia jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów szkła użytkowego w Polsce i światowej wizytówki polskiego rzemiosła.

Jubileuszową grafikę stworzyła Khrystyna Patsak z Krosno Glass.

Do wykonania malunku zużyto 35 litrów certyfikowanej złotej farby, dostosowanej do ponadnormatywnych warunków atmosferycznych.

Pierwszy rejs maszyny Boeing 737 MAX odbył się 8 lipca na trasie z Warszawy do Bejrutu (lot LO145). Ponadto, w ramach nawiązanej współpracy szkło od Krosno Glass pojawi się na gościnnych pokładach LOT-u.

W tym roku marka KROSNO celebruje swoje setne urodziny. Postanowiliśmy je uczcić w wyjątkowy sposób, przez komunikację na niestandardowym i pięknym nośniku, jakim jest samolot prawie stuletnich linii lotniczych LOT. Na grafice, która zdobi samolot, znajduje się logo KROSNO w jubileuszowym wydaniu, z napisem ‘Brilliance in glass since 1923’, karafka i szklanka z jubileuszowej kolekcji ‘Celebration’ oraz stempel z hutnikiem. Całość projektu utrzymana jest w kolorystyce złoto-czarnej i stylistyce urodzinowej kolekcji KROSNO ‘Celebration’, inspirowanej stylem art déco, królującym w dekadzie, w której powstała huta – powiedziała Małgorzata Piwowarska-Pinilla, Dyrektor Marketingu KROSNO.

Jubileuszową grafikę dla samolotu o rejestracji SP-LVK stworzyła Khrystyna Patsak z Krosno Glass.

Malowanie maszyny specjalistyczną techniką zrealizowano w lakierni w irlandzkim Shannon. Do tego celu zużyto 35 litrów certyfikowanej złotej farby. fot. Kamil Wrzosek

Wcześniej, w czerwcu br. LOT i Krosno Glass ogłosiły długofalową współpracę w zakresie dostaw szkła na pokłady samolotów w klasach biznes i ekonomicznej premium. Wśród nich znajdzie się pierwsza w historii LOT „szampanówka”, a oprócz niej pozostałe elementy szklane w specjalnie zaprojektowanym dla PLL LOT designie. Dzięki kooperacji produkty KROSNO dotrą do ponad 100 portów lotniczych w Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Europie.

W ramach współpracy LOT i Krosno Glass nie tylko rozwijamy ofertę na gościnnych pokładach naszych samolotów, ale również aktywnie promujemy polski design na świecie. Jestem przekonana, że specjalne malowanie naszego Boeinga 737 MAX 8, przygotowane w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia KROSNO, przykuje uwagę wielu podróżnych, a nowe kieliszki i szklanki zachwycą pasażerów LOT-u najwyższą jakością i wyjątkowym wzornictwem – powiedziała Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience PLL LOT.

KROSNO to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek szkła użytkowego w Polsce i na świecie. Budowę pierwszej w mieście Krosno huty szkła rozpoczęto w 1923 roku. Na bazie 100 lat tradycji, w zakładzie na Podkarpaciu powstają wyroby szklane o różnorodnym przeznaczeniu: do alkoholi, napojów, do serwowania potraw, a także szkło dekoracyjne i prezentowe.

W ramach nawiązanej współpracy szkło od Krosno Glass pojawi się na gościnnych pokładach LOT-u. fot. Piotr Maślanka

Dzieła projektantów do życia powołują mistrzowie w swoim fachu: artyści-hutnicy, szlifierze i zdobnicy. W każdym roku mury huty opuszcza ponad 80 milionów sztuk naczyń, w tym unikalne wyroby szklane wytwarzane ręcznie. Szkło KROSNO zachwyca projektami szkła i kunsztem wykonania naczyń, które trafiły nawet na dwór królowej brytyjskiej Elżbiety II, cesarzowej Japonii czy króla Hiszpanii Juana Carlosa.

W jubileuszowym roku 2023 marka KROSNO przygotowała okolicznościowe logo ze znakiem graficznym „100 lat”, nowe odsłony opakowań oraz jubileuszowe strony internetowe w wersji polskiej i angielskiej. Powstała również limitowana kolekcja szkła KROSNO ‘Celebration’, inspirowana stylistyką lat 20-tych XX wieku, która łączy klasyczne, surowe kształty szkła formowanego ręcznie z sentymentem do nurtu art déco. Obecny na wyrobach optyk rozprasza padające na nie światło, tworząc magiczną poświatę.