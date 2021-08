Boho, Hamptons i Instagram: nowy beach bar w Sopocie spod kreski eMKu Projekt

Zaglądamy do wnętrz beach baru Tous X White Marlin w Sopocie, który zaprojektowała architektka Malwina Kuzera, właścicielka pracowni eMKu Projekt.

Do zaprojektowania beach baru o powierzchni 750 metrów kwadratowych marka Tous wybrała architektkę Malwinę Kuzerę.

Po trudnym okresie pandemii marka chciała stworzyć miejsce, w którym goście będą mogli beztrosko spędzać czas w przepięknej scenerii.

Malwina Kuzera zaprojektowała również specjalną ściankę instagramową.

Projekt łączy styl Hamptons i boho.

Firmę Tous zna chyba każdy, kto interesuje się modą. Z łatwością kojarzymy charakterystycznego misia – znak rozpoznawczy marki. Tegoroczna, nowa kolekcja Tous nosi nazwę Ocean. Inspiracją do jej powstania był świat fauny i flory morskich głębin. Zapewne dlatego marka zdecydowała się na stworzenie swojej letniej strefy w bezpośrednim sąsiedztwie morza – na granicy plaży i eleganckiego Sopotu, najbardziej urokliwego nadmorskiego miasta w Polsce.

Trzy dni na projekt beach baru

Do zaprojektowania beach baru o powierzchni 750 metrów kwadratowych marka wybrała architektkę Malwinę Kuzerę. Jej projekty prezentowane na stronie internetowej oraz w social mediach idealnie wpisywały się w estetykę producenta biżuterii.

Architektka z Kielc miała zaprojektować przestrzeń, koordynować prace wykończeniowe oraz podjąć się realizacji projektu. W zespole jej znalazły się między innymi: Sodalit Remonty, którzy wykonali konstrukcje drewniane, część mebli, a także niektóre elementy dekoracyjne, Sto 15 Studio odpowiadające za obrandowanie mebli oraz za sesję zdjęciową, florystyki BellaDoma, które podjęły się wykonania część dekoracji kwiatowych, a agencja Warsaw Creatives zrealizowała projekt misiów kwiatowych oraz wejść głównych do restauracji.

- Na stworzenie strefy Tous mieliśmy jedynie trzy dni – wspomina autorka projektu. - Była to praca ekstremalnie ekspresowa, lecz dająca także maksimum satysfakcji. Naszym zadaniem było w terminie przygotować przestrzeń do eventu prezentacji najnowszej kolekcji marki, tak aby organizatorzy mogli dostosować przestrzeń na dzień otwarcia – dodaje.

Miejsce stworzone do relaksu i promocji marki

Pomysłodawczynią strefy letniej była Alicja Chudoba (Trade Marketing & VM Manager w Tous Polska), która przedstawiła szczegółową wizję, a jej wytyczne do tego nowatorskiego projektu były jasno określone. Ma powstać przestrzeń, w której goście będą utożsamiali się z marką, a przede wszystkim z symbolem misia Tous.

- To miejsce stworzone przede wszystkim do relaksu i zabawy, po trudnym okresie pandemii marka Tous chciała stworzyć miejsce, w którym goście będą mogli beztrosko spędzać czas w przepięknej scenerii. Estetyka i klimat miejsca zachęca do dzielenia się obrazami, oraz wrażeniami na social mediach. Tous Beach Bar już został okrzyknięty najbardziej instagramowym miejscem w całym Trójmieście – opowiada nam architektka. Dlatego też Malwina Kuzera zaprojektowała również specjalną ściankę, na której tle każdy z nas może zrobić sobie zdjęcie i poczuć się wyjątkowo, niczym celebryta.