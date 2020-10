Boom na coworkingi. Wygrywają dzięki elastyczności

W ostatnich latach na polskim rynku najmu biur można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania przestrzeniami coworkingowymi. Początkowo tendencja ta była naturalną odpowiedzią na rosnącą liczbę startupów oraz popularyzację zawodu freelancera. Obecnie elastyczne warunki najmu, wysoka jakość przestrzeni biurowych i dogodna lokalizacja to połączenie, które coraz częściej przyciąga również większe firmy i międzynarodowe korporacje.

Według najnowszych danych, powierzchnia przestrzeni coworkingowych w Polsce przekroczyła niedawno 100 tys. mkw., co jednoznacznie świadczy o ich rosnącej popularności. Wynajem biura w takiej przestrzeni wiąże się bowiem z licznymi udogodnieniami, które pozwalają nie tylko znacznie ograniczyć koszty, ale też zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza w zestawieniu z tradycyjnym najmem powierzchni biurowych. Słowem klucz jest tu „elastyczność”.

Jeszcze do niedawna stworzenie siedziby dla nowo powstającej firmy wiązało się wynajęciem całkowicie surowej przestrzeni, którą następnie trzeba było we własnym zakresie zaadaptować na biuro. Wiązało się to nie tylko ze sporym kosztem, ale też masą formalności, które skutecznie blokowały szybki start firmy. Kolejną barierą, w wielu wypadkach – nie do przejścia, była konieczność podpisania wieloletniej umowy najmu oraz płacenia wysokiego czynszu, co skutecznie odstraszało założycieli startupów i freelancerów, którzy zwyczajnie nie mogli sobie pozwolić na taki wydatek i zobowiązania na tak wczesnym etapie swojej działalności.

Elastyczność

Nic więc dziwnego, że obiekty dysponujące gotowymi przestrzeniami coworkingowymi, oferujące przyszłym najemcom elastyczne i przejrzyste warunki najmu tak dynamicznie się rozwijają. Niewątpliwym atutem jest również fakt, że nowe biuro jest gotowe do pracy już w momencie podpisania umowy najmu. Nowoczesne przestrzenie coworkingowe są bowiem w pełni wyposażone w wysokiej jakości urządzenia biurowe, szybkie łącza internetowe oraz pełne zaplecze niezbędne do prowadzenia firmy.

Mając na uwadze różnorodność branż oraz wynikającą z niej odmienną specyfikę pracy, w ofercie obiektów wynajmujących przestrzenie biurowe nierzadko znajdziemy kilka wariantów najmu. Wszystko po to, aby przyszły najemca mógł wybrać optymalne rozwiązanie, które zapewni nie tylko wysoką efektywność pracy, ale też pozwoli zminimalizować koszty. Co więcej, większe przestrzenie coworkingowe oferują zróżnicowane warianty, pozwalające startupom rozwijać się na ich terenie bez potrzeby zmieniania adresu. Są to rozwiązania, w których działalności można rozpocząć od wynajmu pojedynczego biurka, aby z czasem wynajmować całe pokoje, a finalnie przechodzić do coraz większych standardowych biur.

Analizując elastyczność rozwiązań, dostępnych w coworkingach w ostatnich latach również duże firmy dostrzegły zalety takich rozwiązań i coraz częściej decydują się na krótkoterminowy najem biur dla swoich zespołów projektowych czy teamów kreatywnych, odpowiedzialnych za realizację swoich zadań w ściśle określonym czasie. Elastyczne formy najmu często doceniają również największe międzynarodowe koncerny, które dopiero wchodzą na rynek danego kraju i nie chcą decydować się jeszcze na utworzenie stałej filii na tak wczesnym etapie swojej działalności.