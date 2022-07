Brain Embassy w Tel Awiwie. Coworking inspirowany tradycyjnym izraelskim targiem

Inspiracją projektu pierwszej filii Brain Embassy w Izraelu jest shuk, czyli tradycyjny izraelski targ. - Tworzy poczucie wspólnoty. Najbardziej żywym tego wyrazem są różne strefy i pomieszczenia - nieformalne i formalne. Tak jak shuk, powstały, by zbliżać ludzi do siebie - opisuje główny architekt Roy David z pracowni Roy David Architecture.

Staranne planowanie i inteligentny design są widoczne na każdym metrze kwadratowym. Na piętrach „Be Yourself” najemcy mają do dyspozycji gotowe małe i średnie biura oraz stanowiska pracy na otwartej przestrzeni biurowej, a ponadto mogą korzystać z miejsca spotkań i sali konferencyjnej. Kuchnie i stołówki, które odznaczają się swobodną atmosferą, znajdują się na każdym piętrze, a najwyższy poziom zajmuje piętro butikowe, które ma swój własny styl i odrębny klimat.

- Nasi goście mogą na przykład pracować przy biurku, stojąc lub siedząc. Mogą też usiąść w przestrzeni wspólnej. Mają nawet do dyspozycji huśtawki i piłki gimnastyczne - tłumaczy Nir Kelner, dyrektor generalny Brain Embassy.

W Brain Embassy najważniejsze wartości to elastyczność i zorientowanie na gości, którzy są przez cały czas otoczeni inspirującymi, oryginalnymi i funkcjonalnymi elementami wystroju, a także wysokiej jakości meblami i wyposażeniem.

- Najemcy wymagają od nas więcej, a firma Kinnarps pomogła nam spełnić ich oczekiwania, nadając nowy wymiar korzystaniu z Brain Embassy - tłumaczy Nir Kelner.

Osiągnięcie ambitnych celów coworkingowych Brain Embassy w Tel Awiwie zależało od wielu czynników, zwłaszcza kreatywności głównego architekta Roya Davida z firmy Roy David Architecture.

- Proces projektowania był złożony i wyjątkowy. Po pierwsze konieczne było przestudiowanie kultury marki Brain Embassy oraz jej charakteru, a także przestrzeni działających pod tą marką w Polsce. Spotkaliśmy się z członkami polskiego zespołu i zapoznaliśmy się z ich wyjątkowym programem, wytycznymi i dokładnie określonym językiem projektowania. Poznaliśmy historię marki i zobaczyliśmy, jak myśli i pomysły spotkały się w jednym miejscu. Chodziło nie tylko o wspólną pracę, ale także o tworzenie, dzielenie się i przede wszystkim myślenie w sposób nieszablonowy - tłumaczy Roy David.

Mimo to zwykłe powtórzenie skutecznego podejścia przyjętego w Polsce nie wchodziło w grę. Otwarcie pierwszej filii Brand Embassy w Izraelu wymagało dostosowania się do kultury tego kraju i mieszkających w nim odbiorców.

Inspiracją dla całego projektu jest Shuk, czyli tradycyjny izraelski targ.

- Każdy targ ma swoje własne widoki, dźwięki, zapachy, kolory i postacie. Shuk tworzy poczucie wspólnoty, a dla nas wszystkie te cechy stanowiły wyraźny i mocny punkt wyjścia dla wielu aspektów projektu. Najbardziej żywym tego wyrazem jest stworzenie zróżnicowanych stref i pomieszczeń, zarówno nieformalnych, jak i formalnych. Tak jak Shuk, powstały one, by zbliżać ludzi do siebie - opisuje Roy David.