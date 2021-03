Buck.Studio z German Design Award. Zaglądamy do wnętrz nagrodzonej restauracji we Wrocławiu

Międzynarodowe jury konkursu, organizowanego przez German Design Council przyznało nagrodę w kategorii Excellent Architecture/Interior Architecture wrocławskiej restauracji Martim zaprojektowanej przez pracownię Buck.Studio. To już druga German Design Award w dorobku multidyscyplinarnej pracowni, poprzednią Buck.Studio zdobyli w 2019 za projekt innej wrocławskiej restauracji, Campo.

Znajdująca się przy ul. Pomorskiej 1B we Wrocławiu restauracja Martim położona jest na rzece, co idealnie koresponduje z jej przywołującycm skojarzenia morskich wypraw geograficznych menu, które jest mieszanką klasycznej kuchni portugalskiej z kulinarnymi inspiracjami odległych Indii, Brazylii czy Japonii.

– Martim to doświadczenie portugalskiej podróży, przystanek między lądem a wodą. Wnętrze, które bez kompleksów pozwala temu co na zewnątrz zyskać status równouprawnionej obecności, gdzie kameralność przenika się z rozciągającym za oknami widokiem – opisują autorzy wnętrz.

Na wyjątkowe doświadczenie miejsca składa się szereg jego aspektów – od samej lokalizacji, przez wyrazistą paletę kolorystyczną, po nietypowy układ funkcjonalny pozwalający w bezpośredni sposób obcować ze sztuką kulinarną.

Jeszcze zanim klienci wejdą do lokalu, przez szklane witryny restauracji mogą zobaczyć całkowicie otwartą kuchnię, na froncie której usytuowano chef's table, gdzie odwiedzający mogą usiąść i porozmawiać w nieformalnej atmosferze z szefem kuchni. W dalszej części lokalu znajduje się sala konsumpcyjna, którą czytelnie przesłania wykończony wspomnianym już portugalskim korkiem kredens. Stylistyka i wybór materiałów do wnętrza budują atmosferę miejsca: stalowe regały na wino, industrialny bar, posadzka z lastryko i ceramiczne płytki w strefie kuchennej nawiązują klimatem do morskiego portu, z kolei posadzka z podłużnych drewnianych desek na podłodze w sali konsumpcyjnej przywodzi na myśl pokład statku.

Wnętrze pięknie rozświetla naturalne światło wpadająca do środka przez panoramiczne przeszklenia, które otwierają przed klientami restauracji malownicze widoki na okolicę lokalu. Widoki te są duplikowane przez bogato użyte we wnętrzach lustra wieńczące ściany wnętrz.

Profil lokalu zadecydował o wyborze kolorów do jego wnętrz. Architekci z pracowni Buck.Studio postawili na paletę barw, która w charakterystyczny sposób przywołuje kolory związane z Portugalią. Mamy zatem nasyconą zieleń, kojarzącą się z oceanem, ale również czerwone akcenty, które w swobodny sposób nawiązują do kultury portugalskiego wina. Całości dopełnia spokojny beż pod postacią korka pochodzącego prosto z południowych rejonów Portugalii.

Podobnie jak przy innych swoich projektach, również tutaj projektanci z Buck.Studio nie poprzestali tylko na zaprojektowaniu wnętrza restauracji. Odpowiedzialni są również za identyfikację wizualną oraz zastawę stołową, która (podobnie jak ceramiczna dekoracja przedstawiająca ławicę ryb, umieszczona w narożnej witrynie restauracji), zostały wykonane przez portugalskiego rzemieślnika.