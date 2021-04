Budynki ograniczające ślad węglowy - jak je zaprojektować?

Efektywność energetyczna i neutralność emisyjna to warunki konieczne, które muszą spełniać współczesne ekologiczne biurowce. Bo wszystkie budynki mają swój ślad węglowy. Aby jednak spełniały oczekiwania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne przez cały swój cykl życia, a jednocześnie generowały niskie koszty bieżące i zapewniały bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ludzi, projektanci muszą uwzględnić już na etapie planowania komponenty, które mają jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Ślad węglowy budynku, czyli ilość CO2, którą wytwarza on podczas swojej działalności i funkcjonowania jest aspektem, który dotyczy zarówno nowych konstrukcji, jak i istniejących budynków. Składa się na niego również CO2 „zaszyte” w materiałach użytych do wybudowania i wykończenia obiektu. Obecnie wiele świadomych ekologicznie firm stara się umieścić w swojej strategii cele związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Stąd aspekt ten uwzględnia się coraz częściej przy wyborze i projektowaniu siedzib firm. Warto jednak podkreślić, że najwięcej błędów, które przyczyniają się do zwiększonej emisji CO2, powstaje już na etapie planowania budowy budynku i jego wykończenia. Istnieje bowiem wiele czynników wpływających na ślad węglowy obiektów. Niektóre z nich są oczywiste, a niektóre nie aż tak bardzo.



- Dbając o środowisko, powinniśmy uwzględnić konkretne dane dotyczące produktów, których używamy. Zwłaszcza w projektowaniu. Koniecznością jest więc sprawdzenie danych komponentów, które zawarte są deklaracji środowiskowej produktu (EPD). Wskazuje ona na wpływ produktu na środowisko w tym m.in. ślad węglowy i procent surowca z recyclingu. Projektując bardziej ekologicznie, należy więc wybierać takich producentów, którzy udostępniają rzetelne i przejrzyste dane dla konkretnych typów produktów i którzy mają faktycznie niższy wpływ na środowisko - tłumaczy Magda Szubert z Ecophon Saint-Gobain, firmy wdrażającej rozwiązania akustyczne. - Innymi słowy, budownictwo bardziej ekologiczne to wyzwanie, któremu należy sprostać, aby ograniczyć nadmierne zużycie energii i zasobów naturalnych oraz ograniczyć nasz ślad środowiskowy. I jest to możliwe. Pod warunkiem, ze nie będziemy polegać na sloganach reklamowych producentów. Rozmawiajmy i prośmy o konkretne, potwierdzone dane dla produktów - dodaje.