Burawscy Architekci zaprojektowali siedzibę firmy meblarskiej. W czterech różnych stylach

Zaprojektowane przez pracownię Bracia Burawscy Architekci biuro firmy JFM Furniture to trochę biuro, a trochę... showroom, będący wizytówką producenta mebli. Projekt pełen jest nieoczywistych rozwiązań i oryginalnych, starannie przemyślanych pomysłów, a kluczowe działy w firmie zostały wyodrębnione przez cztery zróżnicowane stylistycznie strefy.

Gdy Andrzej i Michał Burawscy, założyciele pracowni Bracia Burawscy Architekci, stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania biura firmy JFM Furniture, od początku wiedzieli, że muszą podejść do projektu nieszablonowo i z dużą kreatywnością. Chcieli stworzyć miejsce, które połączy rozmaite funkcje. To nie miała być tylko tradycyjna przestrzeń biurowa, a przede wszystkim taka, która ułatwia pracę, ale także stanowić będzie swoistą wizytówkę inwestora - showroom, który wywrze wrażenie na potencjalnych klientach i zaprezentuje im możliwości firmy. Architekci od początku wiedzieli, że muszą zmienić sposób myślenia o miejscach, w których pracujemy. Ich projekt został nagrodzony prestiżowym tytułem European Property Awards 2020-2021, co stanowi wyjątkowe wyróżnienie na skalę międzynarodową.

Biuro JFM Furniture mieści się w Warszawie, w niskim budynku z lat 80. Pierwotnie miało stosunkowo niewielką powierzchnię – niespełna 140 mkw. – i kształt długiego, ale wąskiego prostokąta. Firma cały czas się rozwijała, dlatego projekt miał uwzględniać: recepcję i poczekalnię, sale konferencyjne, wydzieloną przestrzeń do pracy, część socjalną stworzoną dla pracowników, wielofunkcyjną przestrzeń wspólną oraz miejsce, w którym będą prezentowane ich projekty.

Aby wcielić te założenia w życie, biuro musiało zostać znacząco powiększone. Inwestor zdecydował się na jego rozbudowę i wynajął sąsiadujące z nim lokale. Ostateczna powierzchnia realizacji wyniosła ponad 350 mkw. Dzięki temu architektom udało się nie tylko zrealizować wstępne pomysły, ale także dodać do projektu kolejne pomieszczenia, takie jak gabinet właściciela czy dwuosobowe sale służące do kameralnych spotkań z klientami.

Cztery style

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stanęli architekci, było wyodrębnienie kluczowych działów w firmie inwestorów. Zdecydowano się na stworzenie czterech zróżnicowanych stylistycznie stref. Okazało się, że to rozwiązanie sprawdza się idealnie – nie tylko pozwoliło na spersonalizowanie poszczególnych części biura, nadając im unikalnego charakteru, ale także umożliwiło zróżnicowanie materiałów i dostępnych rozwiązań. Dodatkowo pomysł ten pozwolił podkreślić możliwości JFM Furniture. A efekt? Jest na tyle spektakularny, że docenili go nawet najbardziej wymagający recenzenci, w tym jurorzy konkursu European Property Awards.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. European Property Awards jest wielkim wyróżnieniem dla naszej pracowni, ale także ogromną motywacją do dalszej pracy. To dowód na to, że warto eksperymentować i nie bać się oryginalnych rozwiązań, nawet kiedy projektujemy takie wnętrza jak biura. A może nawet: zwłaszcza wtedy? Nie możemy się już doczekać kolejnych wyzwań – mówi Andrzej Burawski.