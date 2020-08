Bursa szkolna nr 2 w Szczecinie przeszła gruntowną metamorfozę

Końca dobiegły prace remontowe Bursy nr 2 przy ul. Pokoju w Szczecinie, informuje portal Szczecin.pl.

Obiekt powstał w wyniku adaptacji budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 4. Zmodernizowany pomieści 80 uczniów, którzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie wyposażone pokoje i pomieszczenia sanitarne, salę gimnastyczną, pomieszczenie do ćwiczeń siłowych, salę cichej nauki oraz małą kuchnię do samodzielnego przyrządzania posiłków. Poza tym w budynku mieści się również kuchnia ze stołówką. Budynek został częściowo przystosowany do potrzeb osósb niepełnosprawnych ruchowo. Wykonawcą była firma Inwest - Budowa Sp. z o.o.

To jednak nie koniec prac przy obiekcie. W kolejnych etapach wykonane będą m.in. prace termomodernizacyjne oraz zagospodarowanie terenu.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.