Butik cyrkularny otworzył się w Domach Towarowych Wars Sawa Junior

Ubrania Do Oddania to polski start-up i marka, która rewolucjonizuje rynek odzieżowy, łącząc ideę mody cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie angażując się we wsparcie organizacji charytatywnych. Z oferty oryginalnego i proekologicznego Butiku Cyrkularnego mogą już korzystać klienci Domów Towarowych Wars Sawa Junior w centrum Warszawy.

W Butiku Cyrkularnym sprzedawane są starannie wyselekcjonowane i odświeżone rzeczy z drugiego obiegu. Klienci znajdą tu zarówno ubrania vintage, markowe, jak i casualowe. Wszystkie dostępne produkty są profesjonalnie przygotowane do sprzedaży – wyprane i wyprasowane, a fachowa obsługa służy poradami modowymi. Ofertę sklepu uzupełnia program wydarzeń edukacyjnych, skupionych wokół mody cyrkularnej oraz upcyklingu – podnoszenia wartości produktów używanych poprzez ich odpowiednie przetwarzanie. Klienci mogą też zostawić na miejscu niepotrzebną odzież i dodatki, wspierając w ten sposób jedną z blisko 220 partnerskich organizacji pomocowych, do których środki trafiają poprzez platformę fundraisingową.

Butik Cyrkularny w Domach Towarowych Wars Sawa Junior to największa placówka marki Ubrania do Oddania w Polsce. Wizerunku butiku, stawiającego na ekologię i odpowiedzialne zachowania konsumenckie, dopełnia jego wyposażenie – większość elementów, takich jak lady, zasłony w przebieralniach, wieszaki, oświetlenie czy dekoracje, to również rzeczy pochodzące z recyklingu.

- Trudno o lepsze miejsce do promowania idei zrównoważonego rozwoju niż śródmieście Warszawy. Domy Towarowe Wars Sawa Junior mają ambicję odzwierciedlać i wyznaczać trendy kształtujące centra metropolii na całym świecie – odejście od monokultur na rzecz wielofunkcyjności, inkluzywności, integrowania użytkowników miast wokół zagadnień, które znacząco wpłyną na jakość życia następnych pokoleń. Inicjatywy takie jak Ubrania do Oddania stanowią ważny element dążeń branży handlowej do realizacji globalnych celów w zakresie ograniczania emisyjności – mówi Scott Dwyer, Group Managing Director – Retail w Atrium European Real Estate, będącej właścicielem Domów Towarowych Wars Sawa Junior.

Butik Cyrkularny zajmuje prawie 230 mkw. przestrzeni handlowej w budynku Sawa.