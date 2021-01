Butikowy hotel w jednej z Sopockiej kamienicy. Jest kameralnie i nietuzinkowo

Wnętrza hotelu butikowego „My Story Apartments” w Sopocie zostały zaprojektowane przez pracownię Arte Dizain. Miejsce to stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych hoteli, z dużo bardziej przytulną i swobodną atmosferą.

– Jest to przestrzeń przeznaczona dla najbardziej wymagających gości, ceniących sobie luksus i dobrej jakości materiały. Hotel Butikowy łączy kameralną, przyjemną i domową atmosferę oraz nietuzinkowy charakter wnętrz. Doskonale odnajdą się w nim osoby ceniące sobie spokój i indywidualne podejście do klienta – mówi architekt Agnieszka Hajdas-Obajtek, autorka projektu.

Obiekt zlokalizowany jest w jednej z sopockich kamienic, w sąsiedztwie plaży i molo. Lokalizacja takiego obiektu jest bardzo istotna, gdyż to właśnie między innymi ona, decyduje czy mamy do czynienia z hotelem butikowym, czy nie. Obiekt otoczony jest zielenią i odizolowany od ruchliwych ulic, aby zapewnić komfort swoim gościom. Za projekt elewacji również odpowiada pracowania Arte Dizain z Sopotu.

W „My Story Apatments” znajduje się 17 apartamentów, każdy z nich jest inny i został oryginalnie urządzony. Inspiracją dla projektu był nadmorski charakter inwestycji. We wnętrzach została wykorzystana kolorystyka nawiązująca do plaży (beże, kolory piaskowe i taupe oraz błękity). Charakterystycznym elementem pokoi stały się struktury 3D, które mogą przywoływać obraz fal czy wzór piasku na plaży oraz grafiki drukowane na szkle z motywem dmuchawców, stanowiące metaforę ulotnej chwili, którą goście mogą cieszyć się w hotelu. Oprócz doskonale urządzonych pokoi do dyspozycji gości są przestrzenie wypoczynkowe, bar z salą konsumpcyjną, czy sucha sauna. Niewielkiemu obiektowi, charakter nadają dzieła sztuki. Możemy tu znaleźć prace malarskie autorstwa Alicji Domańskiej, które nadają całości bardzo indywidualny i ekskluzywny styl.

– W projekcie tego obiektu staraliśmy się uwzględnić wszystkie elementy definiujące hotele butikowe takie jak indywidualność, dobry design zarówno w samym budynku, jak i aranżacji wnętrz oraz niepowtarzalny charakter. Niezwykle istotna jest również sama lokalizacja i rozmiar obiektu. Hotele tego typu zawsze cechują się niewielkimi rozmiarami i bardzo dogodna lokalizacją. Rozmiar tego obiektu sprzyja również indywidualnej obsłudze klienta – podkreśla Agnieszka Hajdas-Obajtek.

Nie mniej ważnym aspektem w hotelu jest kultura. Stanowi ona rozwinięcie wyjątkowej osobowości tego obiektu. Celebrujemy w nim aspekty lokalnej twórczości między innymi dzięki wykorzystaniu w wystroju obrazów lokalnej artystki Alicji Domańskiej, czy stworzeniu miejsca sprzyjającego spotkaniom środowiska sztuki i kultury, jak muzyków, czy aktorów.