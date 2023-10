Butikowy hotel w stuletniej kamienicy na krakowskiej Krowodrzy. We wnętrzach stiuki, kolumny i złoto

Nowy hotel na Krowodrzy w Krakowie to połączenie prostej modernistycznej bryły autorstwa Wacława Krzyżanowskiego oraz prestiżowych wnętrz inspirowanych stylem art déco. Tak prezentuje się The Crown Handwritten Collection.

Do nowej kolekcji hoteli butikowych grupy Accor dołączył pierwszy w Polsce i drugi w regionie Europy Centralno-Wschodniej hotel marki Handwritten Collection.

The Crown Handwritten Collection intryguje wnętrzami inspirowanymi stylem art déco.

Obiekt oferuje 44 pokoje, w tym wyjątkowe owalne apartamenty.

Za projekt wnętrz odpowiada architektka Katarzyna Kuchejda.

W pieczołowicie odrestaurowanym i położonym przy jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych gmachu w centrum miasta przy ulicy Królewskiej 6 pierwszych gości powitał nowy hotel The Crown Kraków Handwritten Collection. Zgodnie z wizją prowadzących go hotelarzy jest miejscem, gdzie artystyczne i utylitarne ambicje historycznego stylu art déco wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych podróżników.

28 września odbyło się oficjalne otwarcie nowej hotelowej perły na mapie Krakowa, którego zwieńczeniem była debata na temat wykorzystania stylu art déco przy tworzeniu marki The Crown Kraków Handwritten Collection, sztuki inspirowanej pasją czy istoty projektowania hoteli butikowych. W dyskusji przygotowanej dla ponad dwudziestu redakcji lokalnych i ogólnopolskich wzięli udział uznani eksperci i artyści: inwestor, twórca grupy kapitałowej „Alventa Invest” Wiesław Hałucha, Prezes Spółki Operatorskiej PI Apartamenty&Hotele Agnieszka Dąbrowska, operator The Crown Kraków – Handwritten Collection, a także Dyrektor ds. Projektowo-Technicznych na Polskę i Kraje Bałtyckie, Grupa Accor Małgorzata Miernik oraz projektantka odpowiedzialna za wnętrze The Crown Kraków Handwritten Collection Katarzyna Kuchejda.

Na pięciu kondygnacjach The Crown Kraków Handwritten Collection na gości czekają 44 pokoje, restauracja, bar, a także przestrzeń konferencyjno-bankietowa i strefa fitness. Wystrój wnętrz już od progu przenosi podróżnych w klimaty międzywojnia i ówczesnej awangardy artystycznej. Inspiracje stylem art déco napotyka się tu na każdym kroku. Utylitaryzm wzornictwa, geometryczna prostota form i szlachetne materiały wykończeniowe stanowią doskonały balans między tym, co użyteczne, praktyczne, a zarazem kunsztownie wykonane. Od marmurkowych szafek nocnych w pokojach przez ażurowe zdobienia w sali konferencyjnej i restauracji aż po hotelowy bar utrzymany w modernistycznej stylistyce streamline – w The Crown Kraków Handwritten Collection każdy detal zaprojektowano z myślą o tym, by otoczyć gości pięknem, a zarazem zapewnić im nowoczesny komfort, do którego przywykli.