Buty inspirowane ikoną japońskiego designu

Skechers, The Comfort Technology CompanyTM, celebruje święto high fashion i awangardy, a to wszystko dzięki nowej współpracy inspirowanej ikoną japońskiego designu Kansai Yamamoto. Limitowana kolekcja Skechers x kansaïyamamoto, składająca się z czterech par modnych sneakersów dla kobiet i mężczyzn, nawiązuje do estetyki Kansai. Premiera kolekcji odbędzie się w pierwszą rocznicę jego śmierci, 21 lipca, w Japonii, Ameryce Północnej oraz Europie.

REKLAMA

- Kansai był legendą nie tylko w kręgach mody, ale był także inspiracją dla wielu artystów, którzy go naśladowali. Skechers miał niezwykłe szczęście, otrzymując możliwość współpracy przy kolekcji, na którą wpływ miał sam mistrz – powiedział Michael Greenberg, prezes Skechers. - W ciągu ostatnich kilku lat obuwie Skechers pojawiło się na czołowych pokazach mody, osiągając rozgłos i podziw na całym świecie. Kreatywna wizja Kansai kontynuuje ten sukces, łącząc kultowy design z naszymi modelami Skechers Max Cushioning Premier i D'Lites, które oferują niesamowity komfort - dodaje.

- Od momentu pojawienia się na światowej scenie jako projektanta mody odważnie włączył design i inscenizacje inspirowane wspaniałymi kolorami Kabuki, stylem, pięknem i unikatową metodą ekspresji. Kansai Yamamoto bezkompromisowo kontynuował japońską estetykę i podejmował wyzwania jako jeden z czołowych artystów - powiedział Hatsumi Iwasaki, manager ds. komunikacji KANSAI SUPER STUDIO. - Stworzył także markę kansaïyamamoto, znaną z charakterystycznych awangardowych projektów. Daj się ponieść ulicznym inspiracjom i przeszywającemu od stóp do głów uczuciu radości, dzięki butom, które powstały we współpracy między Skechers i marką Kansai Yamamoto, przepełnioną energią i wyróżniającym stylem - dodaje.

Premiera obejmuje gamę modnych sneakersów Max Cushioning Premier. Męskie sneakersy KY Kabuki Paint oraz damskie KY Nadeshiko cechuje kultowy design marki kansaïyamamoto inspirowany Kabuki, tradycyjnym rodzajem teatru japońskiego. Męski model KY Sol i damski KY Luna charakteryzują się wyjątkowymi kolorami w stylu ombre, oddającymi ideę słońca i księżyca. Klasyczny model Skechers D’Lites (męskie KY Carnival i damskie KY Hanabi) pojawi się w sprzedaży 21 sierpnia w żywych, wielokolorowych i festiwalowych odcieniach, wykonany z wysokiej jakości skóry z logo marki kansaïyamamoto.

Kansai Yamamoto przełamał bariery w świecie mody wraz z awangardowym stylem, ubierając muzyków w latach 70. Był pierwszym japońskim projektantem mody, który zaprezentował swoją kolekcje na pokazie mody w Londynie. W późniejszych latach uczestniczył w światowych tygodniach mody w Tokio, Nowym Jorku czy Paryżu. W trakcie swojej działalności rozwinął swój styl, otwierając się na współpracę z innymi projektantami, domami mody i globalnymi markami. Jego estetyka pozostaje wciąż popularna i pożądana wśród gwiazd. Pomimo tego, że Kansai Yamamoto odszedł w lipcu 2020 roku, jego wizja pozostaje wciąż żywa, dzięki ponadczasowym projektom i marce sygnowanej jego nazwiskiem.

Modele męskie i damskie z kolekcji x kansaïyamamoto dostępne będą w wybranych flagowych sklepach Skechers w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, a także w Wielkiej Brytanii. Buty będą także dostępne na stronach internetowych w tych krajach, w których sprzedaż on-line jest dostępna. Rozszerzona gama modeli, w tym trzy płócienne slip-on’y i trampki na platformie, będą dostępne wyłącznie w Japonii