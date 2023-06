Case study: biuro giganta branży gier wideo przykładem przyjaznego miejsca pracy

O swoich doświadczeniach z tworzeniem przyjaznego środowiska pracy, z którego pracownicy korzystają chętnie także „po godzinach”, opowiada gigant branży gier wideo Keywords Studios, który w budynku Global Office Park zajmuje 10 pięter.

W przygotowaniu przestrzeni biurowych odchodzi się dziś od standaryzacji i podejściu do projektowania typu „kopiuj-wklej”. Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, specyfikę pracy i bardzo indywidualne potrzeby.

W połowie 2022 roku Keywords Studios przeniósł swoje katowickie biuro do nowo oddanego do użytku kompleksu wielofunkcyjnego Global Office Park, a po kilku miesiącach zdecydował się na zwiększenie powierzchni najmu – w sumie zajmuje tam dziś ponad 13 tys. mkw.

Na 10 piętrach biura Keywords Studios w Global Office Park znajdują się tak niestandardowe elementy biura jak zjeżdżalnia, kino, siłownia, najnowsze konsole, automaty do gier, planszówki.

Co liczy się dziś dla pracowników firm z dynamicznie rozwijających się sektorów takich jak IT, nowe technologie czy usługi? W jaki sposób lokalizacja biura wspiera cele pracodawców? O swoich doświadczeniach z tworzeniem przyjaznego środowiska pracy, z którego pracownicy korzystają chętnie także „po godzinach”, opowiada gigant branży gier wideo Keywords Studios – jedna z firm rezydujących w Global Office Park w centrum Katowic.

Keywords Studios wspiera w procesie tworzenia największych tytułów AAA renomowanych partnerów branży gier wideo, takich jak Ubisoft, Electronic Arts, Warner Bros., XBOX Game Studios czy Microsoft. Firma dysponuje już ponad 70 studiami zlokalizowanych strategicznie na 5 kontynentach i dynamicznie rozwija swoje zespoły w 24 różnych krajach, w tym w Polsce. W tym roku organizacja świętuje swoje 25-lecie globalnie i 5 lat na Górnym Śląsku.

Warto dodać, że w czerwcu br. katowicki oddział Keywords Studios odebrał od Manpower Polska statuetkę „Przyjazne Miejsce Pracy”. To nagroda przyznawana w ramach ogólnokrajowego konkursu, w którym oceniane są różne aspekty kultury, warunków zatrudnienia, poziomu bezpieczeństwa pracy oraz możliwości rozwoju pracowników. Zostało przeanalizowanych prawie 2000 firm z całej Polski, a tylko kilkadziesiąt z nich otrzymało nagrodę.

W połowie 2022 roku Keywords Studios przeniósł swoje katowickie biuro do nowo oddanego do użytku kompleksu wielofunkcyjnego Global Office Park, a po kilku miesiącach zdecydował się na zwiększenie powierzchni najmu – w sumie zajmuje tam dziś ponad 13 tys. mkw. Pracujące w Polsce działy: Functionality Quality Testing (testy funkcjonalne gier wideo), Player Support (wsparcie gracza) i Localization Quality Assurance (zapewnienie jakości lokalizacji) oraz inne linie serwisowe i działy wsparcia wciąż zatrudniają nowych specjalistów i potrzebują odpowiedniej przestrzeni wspierającej realizację wielu wyzwań, ponieważ od utworzenia katowickiego oddziału w 2018 roku zatrudnienie w firmie wzrosło już ponad 25-krotnie.

Lokalizacja była dla nas kluczowa w kontekście wyboru nowego biura. Nasza poprzednia siedziba mieściła się w pobliżu Doliny Trzech Stawów, co – mimo niebywałej korzyści, jaką była otaczająca nas przyroda – rodziło znaczne problemy logistyczne dla części naszych pracowników. Bliskość Dworca PKP, linii tramwajowej czy Międzynarodowego Dworca Autobusowego względem naszej nowej lokalizacji znacznie ułatwiła dojazd do pracy osobom korzystającym z transportu publicznego. Dla pozostałych pracowników przygotowaliśmy infrastrukturę rowerową i setki miejsc parkingowych, o które tak trudno w centrach miast – mówi Emilia Kubiec, Office Manager w Keywords Studios.

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja

Z punktu widzenia pracowników niezmiennie kluczowym czynnikiem decydującym o tym czy są zadowoleni z biura firmy jest jego lokalizacja.

Pojęcie „dogodna lokalizacja” nie traci na wartości, ale ewoluuje w czasie – dziś nie tylko chcemy mieć dobre połączenie komunikacji miejskiej spod domu do pracy, wygodny parking samochodowy czy bliskość dworca kolejowego. Coraz więcej osób chce dojeżdżać do biura alternatywnymi środkami transportu, zależy im na możliwości skorzystania ze ścieżek rowerowych, stacji naprawczej, parkingu dla jednośladów czy też szatni i prysznica w budynku. Jednak lista dobrej lokalizacji się wydłuża.

Mieszkańcy miast coraz bardziej szanują swój czas, nie chcą go marnować na długie dojazdy, starają się zachować zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To wzmacnia trend rozwoju tzw. 15-minutowych miast, w których w zasięgu kilkunastominutowego spaceru jesteśmy w stanie zaspokoić większość swoich codziennych potrzeb. Świetnie w ten trend wpisują się obiekty mixed-use, które w zależności od miejsca łączą różne funkcje uzupełniając w przemyślany sposób tkankę miejską. Takim projektem jest Global Office Park, w którym poza wysokiej klasy biurami znajduje się część handlowo-usługowa i powstają nowoczesne mieszkania z widokiem na miasto – mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Dzięki wielofunkcyjności projektu Global, pracownicy Keywords Studios mają dostęp nie tylko do sklepów czy restauracji, ale m.in. i jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych w regionie, która znajduje się także w jednej z wież biurowych tego obiektu.

Przestrzeń skrojona na miarę jako zachęta do community building

W przygotowaniu przestrzeni biurowych odchodzi się dziś od standaryzacji i podejściu do projektowania typu „kopiuj-wklej”. Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, specyfikę pracy i bardzo indywidualne potrzeby.

Myśl przewodnia Keywords Studios to „Imagine More”, dlatego chcieliśmy wyjść poza schemat postrzegania biura wyłącznie jako miejsca pracy. Global Office Park dał nam taką możliwość, zapewniając infrastrukturę, która pozwala połączyć obowiązki pracownicze z wellbeingiem. Co istotne, teraz wszyscy pracujemy w jednym budynku, co jeszcze do niedawna było niemożliwe przez ograniczenia dotychczasowej infrastruktury. W końcu możemy poczuć się jak „One Keywords”, zgodnie z jedną z zasad przyświecających naszej firmie – mówi Marek Moskalik, Communication Coordinator w Keywords Studios.

Najnowocześniejsze budynki biurowe wyposażone są dziś w systemy umożliwiające dopasowanie przestrzeni do faktycznych potrzeb użytkowników. Podstawowa infrastruktura budynkowa stanowi dobrą ramę do wypełnienia jej elementami zgodnymi z filozofią danej firmy i budżetem przeznaczonym na wykończenie. Energooszczędne rozwiązania, systemy inteligentnego zarządzania budynkiem, szybkobieżne windy, klimatyzacja pozwalająca na zapewnienie zdrowego środowiska pracy – to podstawa dobrze zaprojektowanych budynków takich jak Global Office Park. Deweloper wpiera jednak najemców w przystosowaniu biura pod indywidualne wymagania.

Każdy projekt space planu i wykończenia wnętrza biurowego rozpoczynamy od solidnego poznania klienta i potrzeb jego zespołów. To kluczowe, aby efekt końcowy wspierał pracowników najemcy w ich pracy i osiąganiu przez firmę celów biznesowych. Zdecydowanie dla większości firm, zwłaszcza po doświadczeniach ostatnich trzech lat, na znaczeniu zyskują przestrzenie wspólne, sale spotkań, rozwiązania wspierające współpracę w modelu hybrydowym. Ale ich specyfika, wielkość, zastosowane rozwiązania musza być każdorazowo dopasowane do danej organizacji – mówi Lena Suliga, Head of Interior Design w Cavatina Holding.

Biuro Keywords Studios w Katowicach, fot. Szymon Polański

Zatrudniamy w Katowicach ok. 1300 osób. Nasi pracownicy mają średnio poniżej 25 lat, dlatego to dla nas bardzo ważne, żeby biuro było dla nich jak najbardziej atrakcyjne i nowoczesne. Komfortowe przestrzenie, pełne zróżnicowanych udogodnień, niewątpliwie są benefitem pracowniczym. Cieszy nas, że nasze koleżanki i koledzy tak chętnie wracają do biura, również po godzinach pracy – przekonuje Patrycja Szwed, Senior HR Manager w Keywords Studios.

Jak osiągnąć taki efekt?