Case study: ergonomiczna przestrzeń biura Yareal Polska

Zaglądamy za kulisy realizacji nowej siedziby Yareal Polska w kompleksie biurowym Lixa. Za projekt odpowiada BIT Creative, a umeblowanie biura powierzono firmie Kinnarps.

REKLAMA

Yareal Polska, deweloper obiektów biurowych i mieszkaniowych przeniósł w czerwcu 2021 r. siedzibę do swojego flagowego biurowego w Warszawie, Lixa.

Za projekt wnętrza odpowiadała pracownia Bit Creative, a umeblowanie powierzchni obiektu powierzono firmie Kinnarps.

Celem projektu nowego biura było stworzenie harmonijnej przestrzeni, która będzie odzwierciedlać prestiż marki, a także stanowić dynamiczną odpowiedź na najnowsze trendy w pracy biurowej. Wnętrze, dzięki oszczędnej palecie kolorystycznej oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, jest jednocześnie eleganckie, nowoczesne, spójne i przytulne.

Przeczytaj także, co o projekcie biura mówi arch. Barnaba Grzelecki, BIT Creative

Celem projektu nowego biura było stworzenie harmonijnej przestrzeni, która będzie odzwierciedlać prestiż marki, a także stanowić dynamiczną odpowiedź na najnowsze trendy w pracy biurowej. Wnętrze, dzięki oszczędnej palecie kolorystycznej oraz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, jest jednocześnie eleganckie, nowoczesne, spójne i przytulne.

Przestrzeń biura Yareal Polska, liczącą blisko 1000 m kwadratowych, tworzą dwie strefy. Pierwsza - dostępna dla gości obejmuje efektowną recepcję wraz z lobby i garderobą oraz kilka półotwartych kilkuosobowych miejsc do nieformalnych spotkań, duże sale konferencyjne oraz mniejsze pomieszczenia dla 5 - 6 osób. Druga część, przeznaczona dla pracowników, to obszerny open space z wydzielonymi strefami dla poszczególnych działów i otwartymi miejscami do wspólnej pracy projektowej, a także kilkuosobowe sale konferencyjne, współdzielony zakątek do koncentracji oraz 3 pomieszczenia do realizacji zadań w wysokim skupieniu. Usytuowana w tej części obszerna kuchnia z dostępem do tarasu, obejmująca jadalnię i kawiarnię, może służyć jako miejsce pracy lub relaksu.

Środowisko pracy w firmie Yareal Polska zostało zaprojektowane na podstawie analizy stylu pracy zespołu, z uwzględnieniem wszystkich jego potrzeb. Otwarta przestrzeń biura sprzyja współpracy i wymianie informacji, a jej podział funkcjonalny zapewnia zarówno kameralną atmosferę spotkań, jak i doskonałe warunki do indywidualnej pracy w skupieniu. Wprowadzono także tzw. politykę czystych biurek, która umożliwia łatwe zmiany miejsca pracy w zespołach, do czego zachęca zastosowanie stołów z możliwością elektrycznej regulacji wysokości.