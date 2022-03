Case study: oświetlenie niezwykłych wnętrz żłobka Zakątek Malucha w Łochowie

Łochowski żłobek to idealny przykład nowoczesnej, przyjaznej najmłodszym dzieciom przestrzeni. Budynek o powierzchni 1400 m² wyposażono w sale zabaw, wypoczynku, a także pomieszczenia inspirujące do aktywności oraz rekreacji. Kropką nad "i" jest energooszczędne i klimatyczne oświetlenie.

Anglojęzyczny żłobek w Łochowie „Zakątek Malucha” wyróżnia się pięknie zaprojektowanymi przestrzeniami i niezwykłymi aranżacjami świetlnymi, które powstały przy użyciu wysoce energooszczędnych systemów oświetleniowych i lamp Lena Lighting.

Łochowski żłobek to idealny przykład nowoczesnej, przyjaznej najmłodszym dzieciom przestrzeni. Budynek o powierzchni 1400 m² wyposażono w piękne sale zabaw, wypoczynku, a także pomieszczenia inspirujące do aktywności oraz rekreacji. Urzekają one nie tylko wyglądem, ale i przemyślaną koncepcją, która potrzeby i bezpieczeństwo dzieci stawia w samym centrum uwagi.

Wielką rolę w tej niezwykłej przestrzeni odgrywa oświetlenie. Energooszczędne lampy i systemy oświetleniowe zostały tu wykorzystane w spektakularny sposób. Wyjątkowe aranżacje świetlne idealnie podkreślają, dopełniają, a niekiedy wręcz nadają wnętrzom wyrazu.

Projekt oświetlenia został zrealizowany z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wysoce energooszczędne oprawy w większości wyposażone zostały w zasilacze DALI, umożliwiające sterowanie natężeniem światła w zależności od potrzeb. Ledowe oprawy połączone z inteligentnymi rozwiązaniami pozwalają zapewnić bardzo duże oszczędności zużycia energii elektrycznej.

– Żłobek w Łochowie jest przykładem nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni dla najmłodszych. To przyjazna w odbiorze, funkcjonalna i bezpieczna przestrzeń, której wnętrza pozytywnie oddziałują na nastrój i samopoczucie dzieci. Atmosfera kreowana jest tu także poprzez oświetlenie, które stanowi bardzo ważny element funkcjonalny i dekoracyjny. Warto podkreślić, że spektakularny efekt osiągnięto za pomocną energooszczędnej technologii LED. Do oświetlenia użyto lamp ledowych, które wchodzą w skład całego inteligentnego systemu oświetlenia. Dzięki takim rozwiązaniom inwestycja jest wysoce energooszczędna, co nie tylko znacznie obniża koszty eksploatacji, ale też istotnie zmniejsza emisję CO² do atmosfery – mówi Łukasz Drewka, Dyrektor ds. Inwestycji z Lena Lighting.