Case study: podłogi w hotelowych wnętrzach The Warsaw Hub

Pracownia Tremend zaprojektowała wnętrza dwóch hoteli zlokalizowanych w kompleksie The Warsaw HUB - Crowne Plaza i Holiday Inn Express. Magdalena Federowicz-Boule opowiada o ich projektowaniu i wyborze wykładzin.

Nowoczesna, lekka bryła The Warsaw HUB kryje w sobie nie tylko ogromne przestrzenie biurowe, coworkingowe i konferencyjne, ale mieści także dwa hotele, w tym pierwszy w Polsce obiekt marki Crowne Plaza. Wnętrza hoteli, na które poza czterogwiazdkowym Crowne Plaza składa się też Holiday Inn Express, to dzieło autorstwa pracowni Tremend.

Holiday Inn Express Warsaw – The HUB: wygoda i elastyczność

Wnętrza ekonomicznej marki Holiday Inn Express Warsaw – The HUB to elegancka prostota, mocne akcenty kolorystyczne i czyste linie. Wzór wykładzin pokojowych – wspólny dla wszystkich obiektów spod znaku Holiday Inn Express - został zaprojektowany dla sieci IHG Hotels & Resorts, właściciela marki.

Delikatny, drobny deseń stanowi tło dla spokojnej, ale dzięki soczystej czerwieni wcale nie nudnej palety kolorystycznej. Znajdujemy tutaj szarości, beże, okładzinę w kolorze naturalnego drewna i połyskujące chromem wykończenia mebli. Z kolei korytarze to królestwo bogatych granatów i dynamiczny wzór wykładziny, mocną geometrią i ciekawą rytmiką przywodzący na myśli wyładowanie elektryczne.

– Holiday Inn Express jest bardzo ustandaryzowanym brandem, wszystko jest dyktowane standardem IHG. Wzór wykładziny w korytarzu jest odstępstwem od standardu ponieważ budynek jest na planie elipsy.... Geometryczne i abstrakcyjne wzory mają ukryć trudności architektoniczne, jakie napotkaliśmy w tym budynku, oraz uatrakcyjnić przestrzeń – wyjaśnia Magdalena Federowicz-Boule, prezes Pracowni Tremend.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB: natura i bogactwo tekstur

– Części wspólne są odzwierciedleniem tętniącego życiem miasta. Są nasycone, pełne koloru i eklektyczne. We wnętrzach pojawia się motyw rzeki, a dokładnie Wisły, która jest symbolem życia, energii, zmienności, a także potęgi i siły wieczności. Szacunek do natury w realizacji przejawia się w nawiązaniach do przyrody, ale również w świadomym wyborze naturalnych materiałów wykończeniowych – opowiada Magdalena Federowicz-Boule.

Naturalne materiały, takie jak marmur i drewno, bogate tekstury skór, drewnianych lameli i kamiennych paneli to ekspresyjne tło, dodające siły wyrazu eleganckim elementom, takim jak ażurowa konstrukcja stanowiąca zwieńczenie baru czy stoliki kawowe w kształcie półkul. Elementy takie jak zielone ściany czy biżuteria wnętrza w postaci lamp projektu Louisa Weisdorfa, dodają przestrzeniom wspólnym hotelu blasku luksusu i niebywałego splendoru. Listwy oświetleniowe prowadzą wzrok gościa w głąb wnętrza, nadając całości migotliwej głębi gry świateł.