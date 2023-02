Case study: przestrzeń akademika nie tylko dla studentów

Akademik Collegia w Gdańsku dzięki zlokalizowaniu na jego terenie food courtu zyskuje szerokie grono odbiorców, nie tylko tych z legitymacją studencką. Za ciekawe rozwiązanie architektoniczne odpowiadają Za projektem stoją firmy Statika Joanna Wojtas oraz Granat Agata Cwenar-Łuczak Autorskie Studio Projektowe.

Spółka Silver Rock, będąca właścicielem prywatnego akademika Collegia, na terenie obiektu przygotowała również foodcourt o powierzchni 950mkw. To jeden z rynkowych wyróżników, który pozwala po raz kolejny stworzyć nieszablonową propozycję, wykraczającą poza standardową funkcję obiektu. Inwestor w czasie wakacji część pokoi zamienia w hotel, a styczniu od występu Stand-upe’rów rozpoczął działalność eventową. Frekwencja pierwszego wydarzenia już pokazała, że był to właściwy krok. W ten sposób Silver Rock wyznacza nową jakość na rynku prywatnych akademików.

Wprowadzenie do obiektu foodcourtu Festoria pozwoliło na zapewnienie nie tylko bogatej oferty gastronomicznej, ale i eventowej. Collegia w ostatnim czasie przyciąga gości doskonałą włoską i polską kuchnią oraz wydarzeniami kulturalnymi.

- Budując obiekt od początku postawiliśmy na wysoką jakość i myśleliśmy o stworzeniu wyjątkowego miejsca spotkań dla trójmiejskiej społeczności studenckiej – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock . - Prace nad projektem powierzyliśmy doświadczonej pracowni architektonicznej, która zbliżyła wnętrza obiektu i pokoi do komfortowo wyposażonego hotelu o standardzie 3***. Dodatkowo wprowadziliśmy udogodnienia w postaci profesjonalnie wyposażonego fitnessu, playroomów z konsolami do gier, stołami do ping ponga i innych aktywności oraz pokoje do nauki i równie profesjonalnie wyposażony pokój prób dla umuzykalnionych studentów. O trafności obranego przez nas kierunku najlepiej świadczą doskonałe wyniki obłożenia obiektu, który na pół roku przed początkiem każdego semestru ma wynajęte wszystkie pokoje.