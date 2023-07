Case study: szachownicowe lobby biurowca Olivia Six

Jeden z budynków kompleksu biurowego Olivia Centre w Gdańsku, Olivia Six, posiada niesztampowe i zaskakujące lobby. Za jego projektem stoi architektka Karolina Bernisz-Grabska.

Olivia Centre to jeden z największych kompleksów biurowych w Gdańsku.

Jednym z budynków wchodzących w skład kompleksu jest Olivia Six z niestandardowym lobby.

Projekt holu budynku Olivia Six pokazuje, jak można w sposób kreatywny połączyć różne elementy dekoracyjne, tworząc przestrzeń, która jest jednocześnie funkcjonalna i estetycznie przyjemna.

Olivia Six, jeden z budynków kompleksu Olivia Centre w Gdańsku, posiada intrygujące i wyraziste wnętrze holu. Podłogi w pierwszej części zaprojektowano w formie wielkiej szachownicy, ułożonej z mlecznego i czarnego kamienia. Część szachownicy przekracza granicę przeszklonych ścian budynku i rozciąga się także przed wejściem, przykuwając uwagę przechodniów.

To klasyczne, minimalistyczne wzornictwo, ale też metafora świata biznesu. W końcu szachy to gra wymagająca umiejętności strategicznego planowania, zdolności analitycznych i sprawnego podejmowania decyzji ­­– mówi Karolina Bernisz-Grabska, architektka wnętrz, autorka projektu lobby Olivia Six.

Podczas pracy nad każdym kolejnym holem, wspólnie z zespołem projektowym przeprowadzamy konsultacje oraz wywiady z rezydentami Olivii Centre. Chcemy poznać ich oczekiwania wobec wnętrz, które codziennie mijają, do których zapraszają partnerów biznesowych. Z przeprowadzanych badań wynika, że ludzie po prostu chcą czuć się miło i przytulnie, domowo. Chcą być otoczeni przez naturalne materiały i światło. Choć pytamy już od dobrych kilku lat, mimo zmiany trendów, właśnie ta potrzeba wydaje się najważniejsza. – opowiada autorka projektu.

lobby_olivia_six_2_easy_resize_com.jpg

By podkreślić wrażenie przytulności już w pierwszym kontakcie, tuż przed stanowiskiem recepcyjnym położono gruby, puszysty dywan. To sprawdzone rozwiązanie, stosowane m.in. w lobby hotelowych. Miejsce wybrane jest nieprzypadkowo, do recepcji przecież najczęściej podchodzą goście. W holi Olivii Six kolory dywanu idealnie uzupełniają się z barwą posadzki. Południowa część lobby, do której prowadzi osobne wejście, ma charakter klubowej angielskiej biblioteki. Wygodne skórzane kanapy i fotele, ciężkie stoliki z surowego drewna i książki w oprawie na regałach doskonale wpisują się w atmosferę lobby, które ma być ciepłe, zapraszające i reprezentacyjne. Kryształowe żyrandole są źródłem przyjemnego dla oczu światła. W słoneczne dni, drobne kryształy przykuwają uwagę grą światła i cieni. W tej przestrzeni szachownica to nie tylko element wystroju, gotowa do rozgrywki, oczekuje na gości lobby. W razie, gdyby na grę nie starczyło czasu, odwiedzający mogą zapoznać się z treścią licznych, żeglarskich albumów, wypełnionych zdjęciami oddającymi charakter Gdańska. Przytulny charakter miejsca dodatkowo podkreślają aromaty świeżo wypieczonego pieczywa i gorącej kawy dobiegające z tłumnie odwiedzanej przez rezydentów piekarni, przylegającej do tej części holu.