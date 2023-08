Castorama na Bartyckiej w Warszawie otwarta. To jedyny taki sklep marki w Polsce

Castorama otworzyła 7 sklep w Warszawie i 99 w Polsce. To pierwszy dwupoziomowy sklep sieci, gdzie znajdziemy jedną z największych kraju stref inspiracji kuchni, łazienek i garderoby oraz aż 5 stanowisk do projektowania.

23 sierpnia przy ul. Bartyckiej w Warszawie otwarto nowy sklep Castorama.

Sklep oferuje niemal 35 tys. najpotrzebniejszych artykułów do budowy, remontu i urządzenia domu i ogrodu.

Castorama na Bartyckiej jako jedyna w kraju posiada znacznie powiększoną strefę inspiracji, która zajmuje całe piętro.

Przy ul. Bartyckiej 26a otwarto 7 w Warszawie, a 99 w Polsce sklep Castorama. Nowo otwarty placówkę wyróżnia jedyny w Polsce, dwupoziomowy układ budynku. Na parterze rozlokowano strefę handlową z najpotrzebniejszymi produktami do domu i ogrodu, m.in. narzędziami ręcznymi, artykułami metalowymi i elektrycznymi, farbami, czy chemią budowlaną. Do dyspozycji klientów jest również strefa ogrodowa z narzędziami przydatnymi do uprawy roślin, artykułami sezonowymi i doniczkami – prowadzi do niej wyjście na część sklepu zwaną pergolą.

Na pierwszym piętrze przygotowano wyjątkową strefę inspiracji. Klienci mogą przechodzić alejkami pełnymi produktów inspirujących do zmiany wnętrza. Czekają tam również gotowe propozycje aranżacji łazienki, kuchni czy garderoby. Dla tych, którzy potrzebują pomocy w zaprojektowaniu wymarzonego wnętrza w sposób funkcjonalny i estetyczny czeka, aż 5 stanowisk projektowych.