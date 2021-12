CBRE powiększa swoje biuro w zabytkowej poznańskiej kamienicy

Poznańskie biuro CBRE zlokalizowane w zabytkowej kamienicy z XIX wieku powiększyło się o 80 mkw. Firma zaplanowała miejsca pracy dla większej liczby pracowników.

W związku z rozwojem CBRE w Poznaniu firma zdecydowała o powiększeniu przestrzeni biurowej w kamienicy Młyńska12.

Kamienica to odrestaurowany, wielofunkcyjny zabytkowy budynek z XIX wieku, który znajduje się w centrum miasta.

Nowe biuro CBRE ma 80 mkw. i zostało zaaranżowane w sposób, który zakłada miejsca pracy dla większej liczby pracowników.

- Rynek nieruchomości w Wielkopolsce szybko się rozwija. Podobnie jak w innych obszarach kraju, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości magazynowe, które szczególnie przyspieszyły od początku pandemii. Poznań wyróżnia się na tle regionów wzrostem powierzchni biurowych. Tylko w 2021 roku przybyło niemal 36 tys. mkw., co przełożyło się na 6 proc. wzrost r/r. To pokazuje, że wysokiej jakości przestrzeń do pracy potrafi obronić się mimo popularyzacji pracy zdalnej. Zależy nam, żeby skutecznie odpowiadać na potrzeby uczestników wielkopolskiego rynku nieruchomości, inwestorów zainteresowanych regionem oraz naszych pracowników. Dlatego zwiększyliśmy przestrzeń biurową w miejscu, które wyjątkowo sprzyja prowadzeniu biznesu oraz rozwojowi naszych usług doradztwa dla sektora nieruchomości, a do tego jest klimatyczne i daje duży komfort pracy – mówi Karolina Galas, szefowa regionu Poznań w CBRE.

Młyńska12 to wyjątkowy budynek na mapie miasta, pochodzący z XIX wieku i odrestaurowany przez pasjonatów takich zabytków. W obiekcie znajdują się biura, ale również przestrzenie konferencyjne i bankietowe, miejsca kontaktu ze sztuką, restauracja z pięknym dziedzińcem oraz Cigar Room i Whisky Bar. Dla gości i użytkowników budynku dostępne jest wyjście na dach, z którego można oglądać panoramę Poznania.

CBRE zdecydowało się na wynajem większej powierzchni w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Młyńskiej 12 w Poznaniu. Firma w tej lokalizacji działa od 2016 roku.