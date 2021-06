CBRE wprowadziło się do nowej siedziby w Warsaw Unit. Zaglądamy do środka

Firma doradcza CBRE przeprowadziła się do nowej warszawskiej siedziby. Nowe biuro znajduje się w oddanym niedawno do użytku biurowcu Warsaw Unit. Firma zajmie docelowo trzy kondygnacje wieżowca.

REKLAMA

Firma doradcza CBRE zmieniła swoją warszawską siedzibę na biurowiec Warsaw UNIT.

Nowe biuro CBRE będzie mieć docelowo w sumie 4 tys. mkw., zlokalizowanych na trzech kondygnacjach biurowca Warsaw UNIT, na piętrach 30, 31 i 32.

Firma doradcza CBRE zmieniła swoją warszawską siedzibę na biurowiec Warsaw UNIT, znajdujący się w samym sercu nowego biznesowego centrum stolicy, przy rondzie Daszyńskiego. CBRE jest jednym z głównych najemców budynku i jednocześnie jego zarządcą, wybranym na tę funkcję przez dewelopera i właściciela, firmę Ghelamco. Biurowiec został oddany do użytku najemców w czerwcu br.

Przeczytaj także >>

TOP: Volkswagen, Jacobs, Universal. Wielkie otwarcia biurowe I połowy 2021!

- Przeprowadzka do nowego biura, zlokalizowanego w jednym z najbardziej nowoczesnych i prestiżowych biurowców w stolicy, to dla nas ogromna radość. CBRE w Polsce intensywnie się rozwija i zatrudniamy coraz więcej osób. Cieszymy się tym bardziej, że w nowej lokalizacji będziemy jednocześnie najemcą i zarządcą całego budynku. Warsaw UNIT ma 202 m wysokości i 45 pięter, z 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Jest przy tym bardzo ekologiczny. To dla nas niezwykle ważne, ponieważ świetnie wpisuje się to w podejmowane przez nas zobowiązania i działania, których celem jest redukcja śladu węglowego w branży nieruchomości – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Nowe biuro CBRE będzie mieć docelowo w sumie 4 tys. mkw., zlokalizowanych na trzech kondygnacjach biurowca Warsaw UNIT, na piętrach 30, 31 i 32. Pomimo faktu, że cały proces budowlany i wykończeniowy firma prowadziła w czasie pandemii Covid-19, przebiegł on sprawnie i bez opóźnień.

Oprócz powierzchni biurowej, w wieżowcu na parterze znajdują się miejsca na lokale usługowe i gastronomiczne, dostępne z poziomu ulicy. Do dyspozycji najemców jest także wielopoziomowy garaż na ponad 450 samochodów, a także infrastruktura dla rowerzystów, taka jak parking rowerowy, szatnie i natryski.

– Decyzja o zmianie głównej siedziby w Polsce oraz zwiększeniu zajmowanej powierzchni biura zapadła jeszcze przed Covid-19. Jednak już wtedy nasz zespół, który pracował nad projektem oraz strategią środowiska pracy wypracowała model biura, które premiować będzie współpracę, kooperację pomiędzy pracownikami, wymianę myśli i doświadczeń. Późniejsze miesiące i zmiany jakie wymusił na wielu organizacjach Covid-19 pokazały, że mieliśmy rację i trendy, które kreowaliśmy już wtedy dziś stały się powszechną praktyką – dodaje Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.