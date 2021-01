Cegła z rozbiórki i polski design. Loftowy apartament projektu Eweliny Mikulskiej-Ignaczak z Mikulska Studio

Mieszkanie ma powierzchnię 130 metrów kwadratowych. Aby uzyskać taką przestrzeń architekt musiała połączyć dwa niezależne mieszkania w stanie deweloperskim, a następnie na jednym poziomie zaplanować strefę dzienną, na drugim zaś strefę prywatną właścicieli.

Dużą przeszkodą w realizacji tego projektu okazało się istniejące ogrzewanie podłogowe w prawie wszystkich pomieszczeniach, a w związku z tym bardzo mała możliwość przesunięcia ścian. Dzięki dobrej współpracy właścicieli z architektką Ewelina Mikulska-Ignaczak udało się jednak wszystkie przeciwności pokonać i stworzyć piękne wnętrze z klimatem, trochę loftowe, z cegłą i metalem. Dokładnie takie, jak oczekiwali inwestorzy.

Cechą charakterystyczną strefy wejścia jest jednolita, szara ściana, w której umieszczone zostały ukryte drzwi do pomieszczenia gospodarczego oraz dwie szafy wnękowe. To bardzo wygodne i estetyczne rozwiązaniem. Przestronny hol prowadzi do strefy dziennej: do salonu, a następnie do jadalni oraz kuchni.

W pokoju dziennym elementem dominującym jest czerwona cegła pochodząca z rozbiórki, która pięknie zdobi dwie ściany. Mamy tu także wygodną, dużą, narożną sofę oraz ścianę ze sprzętem rtv przygotowaną pod montaż projektora. – W mieszkaniu, poza parą z dzieckiem, miał zamieszkać jeszcze kot, więc tkaniny do całej strefy dziennej zostały odpowiednio dobrane - opowiada Ewelina Mikulska-Ignaczak, autorka projektu.

Tuż przy strefie wypoczynkowej znajduje się przestronna jadalnia z bardzo dużym, masywnym stołem na osiem osób z nogami o konstrukcji metalowej oraz ciekawa biblioteczka. – W takcie prac nad projektem pojawiły się obawy czy tak masywny, nierozkładany stół będzie można wnieść przez bardzo wąską klatkę schodową. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie – wspomina architekt. Dzięki temu powiększona została łazienka, zmniejszony został pokój dzienny, a kuchnię powiększono w stosunku do zastanego układu mieszkania.

W centrum kuchni znalazła się dobrze oświetlona, wygodna wyspa z dwoma hokerami, która jest główną ozdobą pomieszczenia. Na życzenie właścicieli są tu dwa rodzaje blatu – z laminatu oraz z kamienia. Z części kuchenno-jadalnianej możemy wyjść na balkon.

Łazienka została powiększona prawie dwukrotnie, dzięki czemu udało się wygospodarować wnękę na komfortowy prysznic (140 cmx90 cm) z brodzikiem w jedynym z odcieni szarości oraz miejsce na wannę. Tu króluje mix szarości, grafitu oraz kolor rdzy.

Na pierwszym poziomie znajduje się także pokój gościnny, łączący także funkcję gabinetu. – Z tego pokoju najczęściej miał korzystać właściciel, który chciał, aby wnętrze miało jeszcze bardziej loftotwy styl – mówi Ewelina Mikulska-Ignaczak. Do pomieszczenia wstawiono więc rury, kable do elektryki poprowadzono wzdłuż ścian, ściany zaś wykończono tynkiem imitującym płyty betonowe.