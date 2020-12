Centrum handlowe w czasach pandemii

Centra handlowe już działają, jednak inaczej niż kiedyś. Systemy monitoringu pomagają dopilnować limitów klientów, bogato rozmieszczone dyfuzory ułatwiają zachowanie czystości rąk, a o dystansie społecznym przypomina oznakowanie na podłogach. Jak zmieniły się przestrzenie galerii handlowych w czasach pandemii widać na przykładzie Galerii Jurajskiej.

REKLAMA

Centra handlowe w całej Polsce wróciły do życia. Wraz z otwarciem sklepów, wrócili także klienci. Także w Galerii Jurajskiej od kilku dni znów można zrobić zakupy w prawie 200 sklepach. Czynne są także wszystkie punkty usługowe. Jeśli jednak ktoś myśli, że galeria działa jak kiedyś, może się rozczarować.

- Centrum handlowe znów jest otwarte, ale działa w najwyższym, bardzo surowym reżimie sanitarnym. Na terenie galerii, a także w sklepach obowiązują dziś ściśle przestrzegane limity 1 klienta na 15 m kw. Do samej Galerii Jurajskiej może wejść jednocześnie maksymalnie 4130 osób, z kolei o tym, ile osób może przebywać w sklepie informują stosowne komunikaty - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Systemy liczące pilnują limitów, oznakowania na podłogach

Jak ocenia przedstawicielka Galerii Jurajskiej, limity i ograniczenia działają. Od otwarcia centrum handlowego w sobotę, Galeria Jurajska ani razu nie zbliżyła się do górnej ich granicy. Oznacza to, że klienci na terenie centrum handlowego są wciąż mocno rozproszeni. W sobotę, kiedy to sklepy organizowały promocje Black, klientów było aż o 40% mniej niż w roku ubiegłym!

- Na bieżąco monitorujemy ruch na pasażu. W dopilnowaniu limitu w galerii pomaga nam nowoczesny system liczący oparty na kamerach, informując nas o tym, czy zbliżamy się do maksymalnej liczby. W ten sposób jesteśmy w stanie szybko reagować, prosząc np. klientów o chwilę cierpliwości przed wejściem. Póki co jednak, taka sytuacja nie musiała mieć miejsca - mówi Borecka Suda.

Nad ruchem czuwają także pracownicy sklepów i sklepowa ochrona. Kontroluje ona na bieżąco, ile osób obecnie przebywa w lokalu danej marki i czy ta liczba zgadza się z ustanowionym limitem. Jeśli ten jest przekroczony i powstaje kolejka, również dopilnowywane jest, aby był w niej zachowany odpowiedni dystans między oczekującymi. Dodatkowo przed sklepami najchętniej odwiedzanych marek znaleźć można specjalne oznakowani na podłodze, pokazujące w jakiej odległości (m.in. 1,5 m) powinno się stać oczekując na wejście.

Dyfuzory, klimatyzacja, aplikacja

Ale to nie jedyne działania Galerii Jurajskiej, podejmowane od czasu zniesienia lockdownu. Dla klientów obiekt przygotował aż 50 dyfuzorów z płynem odkażającym, które rozstawione są na terenie całej galerii. W centrum działają także "czystozaury", specjalne punkty dezynfekcji dla dzieci z niepodrażniającym skórę płynem. Obiekt realizuje także kampanię informacyjną, która przypomina na każdym kroku o zasadach, a zwłaszcza o dezynfekcji, dystansie i maseczkach.

- Do bezpiecznej obsługi klienta jesteśmy przygotowani od miesięcy. Teraz jednak jeszcze bardziej zaostrzamy procedury związane z dezynfekcją, czystością czy informacją. Reżim sanitarny, który dziś obowiązuje w Galerii Jurajskiej, wykracza daleko poza zalecenia WHO, organizacji Safe Shopping Center, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. To już kilkadziesiąt różnych rozwiązań, mających zapewnić ochronę kupującym - mówi Borecka-Suda.