Centrum Południe od środka. Zaglądamy do ekologicznego biurowca we Wrocławiu

Zaprojektowany przez APA Wojciechowski pierwszy etap wrocławskiego Centrum Południe został oddany do użytku w sierpniu tego roku. To pierwszy budynek biurowy we Wrocławiu, który otrzyma prestiżowy certyfikat WELL, a docelowo ma być w 100 proc. zasilany energią odnawialna. Dzisiaj zaglądamy do wnętrz kompleksu!

W sierpniu 2020 roku pierwszy etap wrocławskiej inwestycji Skanska – Centrum Południe – otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Do biurowców wprowadzili się już pierwsi najemcy, którzy rozwijają swoją działalność w tym nowoczesnym, zdrowym i innowacyjnym budynku. Inwestycja wystartowała w lipcu 2018 i trwała 2 lata, a cały proces został uchwycony w formie wideo timelapse.

Centrum Południe to największa inwestycja Skanska we Wrocławiu z docelową powierzchnią 85 000 mkw. w 5 budynkach. Oddany już do użytku pierwszy etap dostarczył blisko 26 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej i powstał zgodnie z najwyższymi standardami oraz w oparciu o wytyczne certyfikatów środowiskowych. Zastosowane rozwiązania zmniejszą zużycie wody o ponad połowę, a energii - o jedną trzecią. Centrum Południe zapewnia sprawdzone, zawsze czyste powietrze – aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza, niż przewidują normy dla powierzchni biurowych – oraz potwierdzony pomiarami komfort cieplny i akustyczny.

Kompleks ma być docelowo w 100 proc. zasilany z energii wiatrowej oraz tej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Do jego budowy kompleksu wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu oraz te o niskiej emisji lotnych związków organicznych. Z kolei tereny zielone wokół Centrum Południe pielęgnowane są bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów.

Centrum Południe to pierwszy budynek biurowy we Wrocławiu, który otrzyma prestiżowy certyfikat WELL. Jest to potwierdzenie najwyższej jakości powierzchni biurowej, jej dostosowania do potrzeb ludzi i stworzenia najzdrowszego środowiska pracy. Zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo są tutaj na pierwszym miejscu. Obecnie budynek ubiega się także o certyfikat WELL Health-Safety Rating, który zapewnia stworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Jest to niezwykle ważne w kontekście obecnie panującej pandemii koronawirusa.

Wyróżnikiem projektu jest także pierwszy w stolicy Dolnego Śląska chodnik z wykorzystaniem zielonego betonu. Realizowana przy pierwszym etapie inwestycji nawierzchnia antysmogowa będzie miała w sumie 1380 mkw. i pomoże zneutralizować zanieczyszczenia emitowane m.in. przez samochody.