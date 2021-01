Centrum stomatologiczne z kawiarnianą atmosferą? Niezwykły projekt Piotrowscy Design

Do zaprojektowania wnętrz przy Placu Konstytucji 6, Medicover Stomatologia zaprosił architektów z pracowni Piotrowscy Design, docenianych m.in. za ich charakterystyczne aranżacje znanej sieci kawiarni Green Caffé Nero. Powstało miejsce w kawiarnianym klimacie, z akcentami w stylu Art Deco.

Jeden z kluczowych lokali przy Placu Konstytucji w Warszawie przeszedł właśnie spektakularną przemianę. Przestrzeń tę gruntownie odmienił Medicover Stomatologia we współpracy z biurem projektowym doświadczonym w tworzeniu wnętrz kawiarnianych. Z połączenia monumentalnej architektury MDM, nowatorskiej wizji inwestora i nieszablonowych pomysłów architektów, powstało miejsce idealne do przeprowadzania spektakularnych metamorfoz uśmiechu. Fotoreportaż z niego przygotował ceniony fotograf wnętrz Yassen Hristov. Zdjęcia pokazują, że Medicover Stomatologia Plac Konstytucji to miejsce dla estetów, wrażliwych na piękno w każdej dziedzinie życia.

Przy legendarnym warszawskim Placu Konstytucji powstało nowe centrum należące do Medicover Stomatologia. - Z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, swoją działalność oficjalnie rozpoczęło miejsce, nad którym nasza firma pracowała od wielu miesięcy. Obecność w sercu stolicy to ukoronowanie 25 lat rozwoju stomatologii w Medicover. A taka prestiżowa lokalizacja, znana wszystkim warszawiakom, zobowiązuje. Chcieliśmy, aby to centrum stomatologiczne było naprawdę wyjątkowe. Przygotowania do otwarcia Medicover Stomatologia Plac Konstytucji objęły więc pozyskanie wybitnego zespołu medycznego i zakup nowoczesnego sprzętu, a także prace nad innowacyjnym standardem opieki. Koncept tego centrum zakładał również stworzenie bardzo przyjaznej, niemal domowej atmosfery podkreślonej przez nietypowy wystrój wnętrza i realizację misji, którą określiliśmy mianem Rytuału Uśmiechu - mówi Wioletta Januszczyk, Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia.

Do zaprojektowania wnętrz przy Placu Konstytucji 6 Medicover Stomatologia zaprosił architektów z pracowni Piotrowscy Design, docenianych m.in. za ich charakterystyczne aranżacje znanej sieci kawiarni Green Caffé Nero. - Przy naszym udziale zaaranżowane zostały trzy kondygnacje nowego centrum stomatologicznego: podziemna, główna i antresola. Obejmują one przestrzenie o różnych funkcjach – są to nie tylko gabinety stomatologiczne czy łazienki, ale także własne studio fotograficzne, pokoje koordynacyjne i - przede wszystkim - duża strefa reprezentacyjna. To do niej trafiają wszyscy goście po przekroczeniu progu Medicover Stomatologia Plac Konstytucji. Nie ma tu jednak typowej lady recepcyjnej. Jest za to wysoki stół typu „common table”, przestrzeń z wygodnymi fotelami i ekspresem do kawy, regały z książkami. Wchodzących, precyzyjnie umówionych na indywidualne wizyty, witają opiekunowie pacjentów. To oni wskazują, dokąd się dalej udać – dla podkreślenia domowego charakteru przestrzeni, na drzwiach poszczególnych pomieszczeń nie ma typowych numerów ani tabliczek z nazwami. Jeden z gabinetów znajduje się tuż obok wejścia i dzięki szklanej ścianie o zmiennej przezierności możemy zobaczyć, że sprzęty znajdujące się na wyposażeniu tego centrum stomatologicznego są tak estetyczne, że raczej je eksponujemy, niż maskujemy – z uśmiechem relacjonuje architekt Marcin Piotrowski.