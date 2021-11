Centrum stomatologiczne zainspirowane przemysłową historią miasta. Za projektem wnętrz stoją Piotrowscy Design

W Bielsku-Białej przy ul. Teodora Tomasza Jeża 8 otwarto właśnie centrum stomatologiczne, które swoim wnętrzem nawiązuje do przemysłowej, XIX-wiecznej historii miasta, a klimatem przypomina kawiarnię.

W Bielsku-Białej otwarto pierwsze w mieście i w woj. śląskim centrum Medicover Stomatologia.

Obiekt oferuje 650 m kw. powierzchni i 9 nowocześnie wyposażonych gabinetów.

Aranżacja wnętrz nawiązuje do przemysłowej historii miasta i klimatem przypomina kawiarnię.

Za projektem wnętrz stoją architekci z warszawskiej pracowni Piotrowscy Design

„Rytuał uśmiechu” w Bielsku-Białej

Medicover Stomatologia inwestuje w woj. śląskim. W Bielsku-Białej otwarto właśnie pierwsze w mieście i zarazem pierwsze w regionie centrum stomatologiczne stworzone w nowym koncepcie sieci – tzw. „Rytuale Uśmiechu”. To piąta lokalizacja w Polsce, która powstała w tym formacie.

Tego typu centra dentystyczne powstały już w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Gdyni. Koncept sieci wyróżnia m.in. kompleksowe podejście do leczenia, szeroki dostęp do nowych technologii, w tym diagnostycznych, a także nowy standard opieki i design miejsca. Ten ostatni w Bielsku-Białej wyróżnia się szczególnie.

– Bielsko-Biała to pierwsze miasto na południu Polski, w którym pojawiamy się z „Rytuałem uśmiechu”. To odważna wizja tworzenia przestrzeni medycznych, która przełamuje wiele stereotypów związanych zarówno z samym gabinetem dentystycznym, jak i leczeniem. Centra w tym koncepcie, które stopniowo powstają w całej Polsce, odchodzą bowiem od tradycyjnego wizerunku gabinetu – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Zastępuje je nowe spojrzenie na przestrzeń, w której leczony jest pacjent. Wnętrza centrów stomatologicznych, takich jak to w Bielsku-Białej, bardziej przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy modne, wielkomiejskie kawiarnie, mające w swoim projekcie mocne, lokalne akcenty. Wszystko po to, aby stworzyć pacjentom komfortowe warunki, w których można się zrelaksować przed wizytą i bez stresu podjąć leczenia – mówi.

Historia miasta w tle

Jak podkreśla Wioletta Januszczyk, nowo otwarte centrum w stolicy Podbeskidzia jest esencją tej koncepcji. I faktycznie, jego wnętrze bardziej może kojarzyć się z kafejką, chociażby z racji biblioteczki z kilkuset książkami ustawionej w poczekalni czy wygodnych foteli i stolików kawowych, które zastąpiły krzesła.

We wnętrzu nowego centrum wybrzmiewa też historia Bielska-Białej. Architekci z warszawskiej pracowni Piotrowscy Design, pracujący nad przestrzenią, starali się w niej odtworzyć klimat końca XIX-wieku. Sięgnęli przy tym do przemysłowej tradycji miasta, kiedy to powstawały zakłady tkackie i rozwijała się fabryczna zabudowa.

W aranżacji wnętrza, w różnych postaciach przewija się stal – np. jako blacha pokryta rdzą czy metalowa kratownica. Elementy te charakterystyczne były dla dawnych, bielskich obiektów przemysłowych. Wyróżniającym się akcentem, odwołującym się do historii, jest też stary, żeliwny piecyk, który stał się podstawą pod… stanowisko kawowe dla pacjentów.