Ceramiczne dziedzictwo w ibis Styles. Nowy hotel w Bolesławcu już otwarty

65 stylizowanych i kolorowych pokoi, restauracja Winestone, połączenie z parkiem wodnym, a także pierwsza w mieście kręgielnia – to wszystko czeka na gości nowo otwartego hotelu ibis Styles w Bolesławcu. Nowy obiekt dołącza do rodziny hoteli znanych z unikatowego designu. Tym razem jest nim lokalne dziedzictwo regionu. Za projekt odpowiadała pracownia Tremend.

Położony na Dolnym Śląsku Bolesławiec słynie ze znanej na całym świecie ceramiki produkowanej od XIX wieku. Oryginalne i ludowe rękodzieła stały się znakiem rozpoznawalnym tego miejsca. Artystyczne dziedzictwo regionu, a także unikalne wyroby posłużyły za inspirację dla motywu przewodniego nowego hotelu ibis Styles. Już od przekroczenia progu obiektu goście mają okazję odkrywać tradycyjne wzornictwo połączone z nowoczesnymi trendami i innowacyjnymi rozwiązaniami tutejszej ceramiki i rzemiosła. Poszczególne części designu nawiązują do kolejnych etapów wytwarzania ceramicznych rękodzieł. Odniesienia do miejscowego dziedzictwa znajdują się we wnętrzach 65 kolorowych i oryginalnych pokoi, a także w przestrzeniach wspólnych. Wśród nich znalazły się: ceramiczne talerze na ścianach, malunki inspirowane ceramiką i procesem jej wytwarzania czy fotele kształtem przypominające filiżanki.

- Niepowtarzalny i wyjątkowy charakter tutejszej bolesławskiej ceramiki doskonale wpisuje się w markę ibis Styles, oferującą unikalny wystrój wnętrz i motywy przewodnie dla każdego hotelu. Artystyczne rękodzieła są naszym lokalnym dziedzictwem, a każdy gość, który przybędzie do Bolesławca rozpocznie przygodę z jego odkrywaniem już od momentu wejścia do hotelu. Dodatkowo atrakcyjna lokalizacja sprawia, że ibis Styles Bolesławiec to idealny punkt noclegowy dla wszystkich turystów - mówi Anna Pitek, dyrektor hotelu ibis Styles Bolesławiec.

Pierwsza w mieście kręgielnia

Na gości odwiedzających nowy hotel, oprócz nowoczesnych, komfortowych i bogatych w oryginalne wnętrza pokoi czeka szereg atrakcji. Wielbiciele lokalnej i międzynarodowej kuchni mogą skorzystać z wyśmienicie skomponowanego menu restauracji Winestone, oferującego doskonałą kartę win. W hotelu znajduje się też pierwsza w Bolesławcu kręgielnia, która jest bez wątpienia atrakcją dla gości i mieszkańców. Osoby wybierające pobyt w ibis Styles Bolesławiec mają także bezpośredni dostęp do Parku Wodnego Orka z kompleksem basenowym, zjeżdżalniami i jacuzzi, strefą saun, siłownią i spa. Dla gości biznesowych w hotelu znalazło się centrum korespondencyjne.

Nowy hotel ibis Styles zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta.