Ceramika Paradyż nawiązała współpracę z Gosią Baczyńską. Uznana i wielokrotnie nagradzana autorka kreacji dla takich osobistości jak księżna Kate Middleton, Halle Berry czy Olga Tokarczuk, aktywnie uczestniczy w tworzeniu kolekcji płytek ceramicznych prestiżowej marki Paradyż My Way.

Poprzez artystyczne spojrzenie na modę, kolekcje sygnowane nazwiskiem Gosi Baczyńskiej odbierane są zawsze jako ikony stylu i elegancji. Tworząc dla niezależnych kobiet, w swoich projektach oddaje ich osobowość, autentyczność i zmysłowość. Nowa linia płytek Paradyż My Way by Gosia Baczyńska powstaje właśnie z myślą o takich osobach, a sama projektantka uczestniczy na każdym etapie ich tworzenia.

- Od ponad trzech dekad napędzamy polskie wzornictwo, stawiając na nieustanny rozwój i doskonalenie portfolio produktowego. Inspirujemy pięknem i odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, proponując im odważne i zmysłowe kolekcje. Tym razem zdecydowaliśmy się połączyć tylko z pozoru odległe dwa światy: wielkiej mody i designu. Poprzez nawiązanie współpracy z cenioną na całym świecie projektantką Gosią Baczyńską, mamy poczucie tworzenia czegoś absolutnie wyjątkowego. Jest to dla nas zaszczyt, jak i ogromne wyzwanie. – mówi Michał Drożdż, członek zarządu, dyrektor generalny ds. designu i strategii marketingowej w Ceramice Paradyż.

Pierwszą odsłoną wspólnych działań Ceramiki Paradyż i Gosi Baczyńskiej był niezwykły pokaz mody w Łazienkach Królewskich, który firma objęła mecenatem. Zaprezentowana w przepięknej scenerii kolekcja Per aspera ad astra odnosząca się do renesansowych wzorców i motywów spotkała się z ogromnym uznaniem całego artystycznego środowiska. Luksusowa stylistyka tkanin stała się z kolei inspiracją dla obecnego na pokazie zespołu kreatywnego Ceramiki Paradyż, co umożliwiło kontynuację współpracy na styku dwóch pozornie odległych obszarów projektowania.

- Spotkaliśmy się na pokazie w Łazienkach Królewskich. To właśnie wtedy zespół projektowy Ceramiki Paradyż po raz pierwszy zetknął się z wyjątkową atmosferą, sylwetkami mojej kolekcji i przede wszystkim teksturą tkanin do niej użytych. Postanowiliśmy nawiązać współpracę, aby stworzyć coś absolutnie wyjątkowego. – powiedziała Gosia Baczyńska

Prace nad wdrożeniem nowej kolekcji płytek ściennych w dużym formacie 40 x 120 cm są na zaawansowanym etapie. Jej poszczególne elementy niczym dzieło sztuki powstają z niespotykaną starannością i precyzją. Każdy detal stylistyczny czerpie z bogatego kontekstu branżowego doświadczenia i autentycznej współpracy z projektantką, obecnej w całym procesie tworzenia.

- Niezwykle zaskakujące było dla mnie to, jak kawałek tkaniny, cekin, czy relief koronki może wywołać tyle pytań, zachwytów czy wątpliwości na kolejnych etapach tworzenia, aż do momentu znalezienia odpowiednich tricków technologicznych. Zainspirowało mnie to do dalszych poszukiwań i często ryzykownych decyzji, w których nigdy nie pozostawałam sama. Poszczególne elementy, które kiedyś stanowiły oddzielne kolekcje, teraz dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom, można będzie ze sobą łączyć i zestawiać w zaskakujący sposób, tworząc zupełnie indywidualne, unikatowe przestrzenie. To mogło się udać tylko z tak wspaniałym zespołem projektowym, z którym nie tylko z radością współpracowałam na każdym etapie projektu, lecz także niezwykle się zżyłam. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale już teraz możemy być ogromnie dumni z jej efektów. Są naprawdę spektakularne – dodała Gosia Baczyńska.