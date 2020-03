Ceramika Paradyż z nową kolekcją o patchworkowym charakterze

Nowa kolekcja Diamante Ceramiki Paradyż łączy w patchworkowych wzorach wyraziste grafiki ze stonowaną kolorystyką. Inspirację do powstania kolekcji Diamante stanowiły tradycyjne, ozdobne kafelki.

REKLAMA

Kolorowe płytki z geometrycznymi motywami odnajdą się zarazem w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach. Kolekcja dobrze komponuje się z ciemnymi meblami w sylu vintage, bielą oraz złotymi dodatkami.

Ekspresyjne wnętrze

Każda z dostępnych wzorów płytek ceramicznych składa się z czterech geometrycznych kwadratów, co stanowi odpowiedź na obowiązujący trend małych formatów. Wszystkie warianty utrzymane są w stonowanych barwach – szarości, beżu i ochrze, które dzięki kontrastowemu zestawieniu nabierają wyjątkowej wyrazistości. Kafelki z różnymi grafikami można połączyć ze sobą w dowolny sposób, co stworzy ekspresyjne zestawienie pasujące do indywidulnych wnętrz. Kolekcja znajdzie zastosowanie na ścianach i podłogach łazienek i kuchni, ale także sprawdzi się jako element dekoracyjny w holu lub salonie.

Dekoracje na ścianach

W tym sezonie jedną z najważniejszych tendencji w dekoracji wnętrz stanowi eklektyzm – umiejętność łączenia różnych styli i tworzenia nieoczywistych zestawień. Projektanci dołożyli starań, aby kolekcja Diamante współgrała z innymi modnymi obecnie materiałami, takimi jak surowy cement czy szlachetne drewno. Kolorystykę kafelków można podkreślić złotymi akcentami, np. ozdobną armaturą, połyskującym wykończeniem mebli oraz dodatkami utrzymanymi w kolorze butelkowej zieleni lub innej intensywnej barwy. Aby stworzyć bardziej wyciszającą przestrzeń, do wnętrza można wprowadzić uniwersalną biel, a kafelki wykorzystać jako dekorację jedynie na fragmencie ściany. Aranżację takiego wnętrza dopełnią drewniane meble oraz tkaninowe dodatki utrzymane w odcieniach beżu, bieli i brązów.