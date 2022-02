Ceramika Paradyż z nową kolekcją. To powrót do natury

„Back to nature” to trend, który na dobre zagościł w naszych wnętrzach. Coraz częściej sięgamy po naturalne surowce, subtelne wzory i barwy inspirowane kolorami ziemi, a także elementy wykończeniowe z motywami naturalnego kamienia czy drewna. Wszystko po to, aby być bliżej natury i osiągnąć upragniony balans. W ten trend idealnie wpisują się najnowsze kolekcje płytek Memories i Hope Ceramiki Paradyż.

Płytki z setu Paradyż Classica of Dreams to doskonałe rozwiązanie dla osób, które tęsknią za naturą, miękkimi, organicznymi formami oraz kolorem w swoim otoczeniu. Marzą o domu, który stanie się ich wymarzonym miejscem do życia, pracy i odpoczynku. Nowo prezentowane kolekcje Memories i Hope Ceramiki Paradyż pomogą urządzić wnętrze, w którym panuje równowaga i harmonia, a jego mieszkańcy czują się po prostu dobrze. Obie emanują bowiem spokojem, który sprzyja odpoczynkowi po męczącym dniu i uwolnieniu pozytywnych emocji. Znajdziemy tutaj zarówno geometryczne wzory, bogaty wybór płytek bazowych i insert o nieoczywistych strukturach dostępnych w uniwersalnym formacie 30x60 cm, co pozwala tworzyć prawdziwie oryginalne kompozycje.

Z sentymentem do klasyki

Kolekcja Memories to kwintesencja naturalności w ponadczasowym wydaniu. Balans między subtelną szarością oraz ponadczasową bielą podkreśla nowoczesna, wyrazista struktura. Dopełnieniem kolekcji jest płytka w małym formacie o niesymetrycznej fakturze, pozwalająca tworzyć rytmiczne wzory lub dynamiczne i nieregularne powierzchnie, a także uniwersalna mozaika inspirowana drewnem w kształcie heksagonów, przypominająca plastry miodu. W zależności od potrzeb, płytki z kolekcji Memories możemy stosować w łazience czy kuchni. Świetnie korespondują z jasnymi, minimalistycznymi elementami wystroju, jak również z nieco mocniejszymi akcentami, np. wyrazistym odcieniem ścian czy mebli.

W duchu nowoczesnej prostoty

Kolekcja Hope to idealna propozycja dla zwolenników minimalizmu i zabawy formą. Znajdziemy tutaj płytki w stonowanych barwach złamanej bieli i lekkich szarości, które zaskakują prostymi, aczkolwiek nieoczywistymi wzorami i strukturami. Wyjątkowego efektu nadaje także delikatne w dotyku satynowe wykończenie kafli. Światło wydobywa niezwykle miękką, falująca fakturę, potęgując wrażenie głębi. Szczególnie ciekawie prezentuje się geometryczny dekor w niezwykle modnym połączeniu kamieni pulpis i calacatta, wzbogaconych delikatnymi elementami matowymi i reliefem. Jedno jest pewne - kolekcja Hope doskonale wyraża potrzeby współczesnego klienta, który chce podążać za trendami, a jednocześnie świadomie urządzić przestrzeń, w której będzie czuł się dobrze przez lata.