Chcieli stworzyć wystawę, która przynosi wizualną satysfakcję. Zmierzyć się musieli też z malarstwem Fangora

Gdy dyrekcja Muzeum zaprosiła ich do współpracy przy wystawie z okazji 100-lecia urodzin Wojciecha Fangora, ogarnęła ich ekscytacja. - Nieczęsto mamy okazję pracować przy takim wydarzeniu. Jednak początkowe marzenie projektowe stopniowo ewoluowało bardziej w wyzwanie projektowe. A nie jest łatwo pracować z dorobkiem twórcy zarówno tak ważnego dla nas, jak i dla światowego malarstwa - opowiada Dorota Terlecka, architektka i właścicielka, Biuro Kreacja.

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprosiło architektów do współpracy przy wystawie z okazji 100-lecia urodzin Wojciecha Fangora.

Postanowili stworzyć wystawę, która przynosi wizualną satysfakcję.



Za projektem aranżacji "Fangor. Poza obraz" Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku stoi Biuro Kreacja – Dorota Terlecka, Krzysztof Wieruszewski.

Pomijając bezdyskusyjną wielkość nazwiska wybitnego artysty, kolekcja zawierała ogromną liczbę prac, przy czym ten zbiór cechował olbrzymi rozstrzał stylistyczny. Każda z prac była ważna na swój sposób, a musiały być wyeksponowane w przepięknym, jednak niełatwym do aranżacji wnętrzu Pałacu Opatów - zaznacza Dorota Terlecka, architektka i właścicielka, Biuro Kreacja.

Ostatecznie, wystawa zawiera ponad 100 obrazów, do tego dochodzi ponad 90 rysunków oraz plakaty i rzeźby, które wzajemnie ze sobą rezonując, snują historię od początku do ostatnich prac malarza

Po wnikliwej analizie architektury i wystawianych prac postanowiłyśmy wykorzystać potencjał, który drzemie w płytkich łukowatych niszach pojawiających się w licznych salach Pałacu Opatów. Ich zaokrąglenia wspaniale współgrały z pracami Fangora. Zaproponowałyśmy by nisze, dotąd w wystawach pomijane, bądź zasłaniane, zostały wykorzystane jako nośnik archiwalnych fotografii oraz cytatów, które będą oprowadzać widza po wystawie. Ich kształt został dodatkowo podkreślony przez kolorowe światła, dające wspaniały efekt gradientu, intensywniejszego przy krawędziach niszy i jaśniejszego w środku - opowiada graficzka Anita Wasik.

Lejtmotywem okazały się być łuki i kolorowe gradienty

Łuki i kolorowe gradienty stały się lejtmotywem dla architektów. Zaokrąglone zostały wolnostojące ścianki ekspozycyjne, ścianka wejściowa – witacz, czy gabloty. Również litera tytułowa dobrana do identyfikacji wystawy i cytatów – SUD – to krój pisma, którego litera “O” oparta jest na kole, za to pozostałe glify mają bardzo dynamiczne różnice w szerokościach.

Łuki i kolorowe gradienty stały się lejtmotywem dla architektów, fot. Daria Szczygieł

Przy tej wystawie kolor gra olbrzymią rolę. Niekiedy występuje jedynie w postaci dyskretnych gradientów, niekiedy duża tafla spływającego ze ściany koloru podkreśla konkretne dzieło, by jeszcze innym razem zadziałać totalnie jak w granatowej sali poświęconej tematyce kosmicznej.

Instagramowe miejscówki

Bardzo nam zależało by na początku i na końcu wystawy stworzyć miejsca, które byłyby mocnym akcentem i które mogłyby spełnić potrzeby współczesnego widza na fotograficzną pamiątkę w wystawy, krótko mówiąc miały być "instagramowe". Mocne, typograficzne kompozycje z dodatkowymi efektami przestrzennymi patrząc na ich popularność w social mediach spełniły to założenie - dodaje architekta.

Architekci chcieli stworzyć wystawę o Fangorze, która przynosi wizualną satysfakcję, fot. Daria Szczygieł

Architektom zależało na stworzeniu wystawy, która przynosi... wizualną satysfakcję. Czy się udało? Warto ocenić na żywo i wybrać się na wystawę "Fangor. Poza obraz". Wystawę w Pałacu Opatów można oglądać jeszcze do 5 lutego 2023 r.

Projekt: "Fangor. Poza obraz" Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów

Projekt aranżacji: Biuro Kreacja – Dorota Terlecka, Krzysztof Wieruszewski

Opracowanie graficzne: Anita Wasik