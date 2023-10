"Chłopi" w Hali Koszyki. Te obrazy posłużyły do stworzenia polskiego kandydata do Oscara

"Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana to polski kandydat do Oscara. Do 12 października na antresoli w Hali Koszyki można podziwiać wystawę „Malowani Chłopi”. To zbiór wybranych 24 obrazów z 40 000 klatek malowanych olejnie, które posłużyły do stworzenia najnowszej animacji twórców “Twojego Vincenta”.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Ekspozycja „Malowani Chłopi” w Hali Koszyki przybliża świat pasjonującej powieści Władysława Reymonta przeniesiony na wielki ekran za pomocą obrazów inspirowanych epoką Młodej Polski i europejskiego realizmu z przełomu XIX i XX wieku.

Wystawa przedstawia mały wycinek pracy włożonej w realizację "Chłopów". Nad filmem pracowało ponad 100 malarzy w 4 studiach, którzy łącznie spędzili ponad 230 000 godzin przy płótnie. Efekt końcowy - ręcznie malowaną animację można zobaczyć w kinach od 13 października.