Chodziło o oddanie klimatu: Medusa Group o projektowaniu hotelu The Bridge we Wrocławiu

Hotel The Bridge znajduje się w najstarszej, zabytkowej części Wrocławia. Architekci z Medusa Group, odpowiadzialni za projekt wnętrz, opowiadają o projektowaniu w poszanowaniu kontekstu miejsca.

Hotel The Bridge we Wrocławiu zlokalizowany jest na Ostrowie Tumskim. To najstarsza, zabytkowa część miasta. Ważny był dla nas kontekst, ale pozbawiony dosłowności. Chodziło o oddanie klimatu - tak, aby gość, który stąd wyjedzie, zapamiętał to miejsce i kojarzył je zmysłami. Zależało nam na zerwaniu z pewnymi hotelowymi kalkami. Powstała jednocześnie w pełni funkcjonalna przestrzeń, która spełni potrzeby różnych gości.

Nad zabytkową częścią Ostrowa Tumskiego górują wieże Archikatedry św. Jana Chrzciciela i kolegiaty św. Krzyża i Bartłomieja. Dlatego projektując wnętrza tego wyjątkowego hotelu w pracowni Medusa Group, postanowiliśmy przełożyć fenomen zabytkowej architektury miejsca na współczesny język aranżacji. W hotelach szczególnie ważne jest oddziaływanie na zmysły gości, dlatego z dużą wrażliwością podchodziliśmy do każdego z wybranych materiałów.

Wychodząc z założenia, że to zapachy, smaki i wrażenia wizualne wpływają na nasze wyobrażenia i decydują o odbiorze przestrzeni miejsca, projektując przestrzenie skupiliśmy się na zapachu jako elemencie przewodnim projektu. Zainspirowani aromatem kadzidła, przystąpiliśmy do prac koncepcyjnych. Skojarzenia przekładaliśmy następnie, niedosłownie na faktury, materiały i grafiki. Te ostatnie - pojawiły się na betonowych ścianach - nawiązują do nieco przetartych arrasów. Choć wykonane w nowoczesnej technologii, przypominać mają czasy wczesnochrześcijańskie.

W swoich poszukiwaniach wspieraliśmy się materiałami ze zbiorów Muzeum Historycznego we Wrocławiu. Udało się nawet do wnętrz przenieść archiwalne elementy, dotychczas ukryte w magazynach. Unikatowość udało się podeprzeć wartością edukacyjną.

Subtelna gra nastrojami

Istotną rolę dla budowy pożądanego wnętrz klimatu pełni w projekcie szkło. Rozgranicza poszczególne strefy funkcjonalne, pozostawiając jednak wizualne relacje pomiędzy nimi. Półprzezierne szkło zbrojone w przestrzeni restauracji rozróżnia, lecz nie dzieli jej części od kuchni otwartej, dzięki czemu wytworzona została relacja obu przestrzeni i ich uczestników. Niedosłowność szklanych struktur pozwoliła na ostrożną grę cieni w korelacji ze zmiennością pór dnia i kreacji oświetlenia. Koresponduje ona ze ściennymi grafikami będącymi współczesną wariacją na temat fresków.

Surowość zastosowanych materiałów w tym szkła, luster, stali, czy betonu stanowi chłodne tło dla ciepłych elementów wystroju wpływających na ducha miejsca. Przez to całość można odczytywać jako współczesną interpretację inspiracji płynących z wnętrz gotyckich katedr, oddających klimat mocno wyczuwalny na Ostrowie Tumskim.