Chris Stanfel projektuje nietuzinkowe meble dla Nobonobo

Flesia od Nobonobo to rodzina okazjonalnych stolików kawowych do ustawienia przy sofach, o różnych wysokościach i rozmiarach. Zaprojektowane przez hiszpańskiego projektanta Chrisa Stanfela - absolwenta najsłynniejszej hiszpańskiej szkoły designu EASD w Walencji, przełamują stereotyp tego mebla salonowego.

Stoliki Flesia prezentują egzotyczny wygląd oparty na charakterystycznej roślinie wysp indonezyjskich – rafflesii. Pięć nóg obitych różnymi kolorami przywołuje na myśl duże płatki jej kwiatu. Ta kolekcja organicznych kształtów nada eleganckiej prezencji każdemu miejscu. Po prostu nie może pozostać niezauważona!

Ciekawy jest nie tylko sam projekt konceptualny mebla, ale też materiały wykorzystane do jego realizacji. Jak na producenta mebli tapicerowanych przystało, marka Nobonobo postawiła na materiał, który jest jej najbliższy. Stąd podstawa stolików wykończona została wysokiej jakości tkaniną obiciową, którą można wybrać z aktualnej oferty producenta. Pełne tapicerowane nogi wieńczy solidny blat wykonany z drewna dębowego. Pięcioramienny i owalny podkreśla niepowtarzalne usłojenie tego naturalnego surowca, ale też oryginalną formę mebla. To wszystko sprawia, że rodzina stolików kawowych Flesia, dając wiele możliwości wymiarowych i kolorystycznych konfiguracji, pozwoli rozkwitnąć niepowtarzalnym pięknem każdemu salonowi.

Chris Stanfel to młody i ambitny designer z Hiszpanii. Ukończył projektowanie produktów, najpierw na Politechnice w Walencji, w swoim rodzinnym mieście, a ostatnio na EASD School of Design of Valencia. Dzięki otrzymaniu dyplomu dalej mógł rozwijać umiejętności i kreatywność, poznając nowe programy do modelowania w 3D i nowoczesne metody projektowania.

Doświadczenia zdobyte podczas studiów oraz współpraca z prawdziwymi firmami dały mu umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki i dostosowania się do rzeczywistego świata pracy. Uwielbia, gdy produkt ma własną osobowość i przemawia do odbiorcy.