Christoph Behling projektuje wyposażenie łazienek

Twórczość Christopha Behlinga jest tym, co pozwala odróżnić wzornictwo dobre, od tego doskonałego. Jego design opiera się na ponadczasowych rozwiązaniach, klasycznych formach i szlachetnych materiałach.

Laboratorium designu

Projektant łączy w swojej twórczości szwajcarską dokładność Genewy z londyńską kosmopolitycznością. Studiował wzornictwo przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie, gdzie rozwijał się pod okiem Richarda Sappera — jednego z najważniejszych współczesnych projektantów, który znany jest przede wszystkim z innowacyjnych rozwiązań technicznych. Behling, czerpiąc inspirację od swojego mistrza, już podczas studiów zaczął poszukiwać technologicznych novum, które wpłynęłyby na poprawę życia człowieka i środowiska, w którym żyje.

We wczesnych latach swojej kariery pracował nad łodziami z napędem solarnym, dzięki którym zyskał popularność, jako twórca ekologicznych projektów. Po przeprowadzce do Londynu kontynuował swoje eksperymenty nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w projektowaniu przemysłowym.

W ramach badań nad tym zagadnieniem założył Christoph Behling Design Studio oraz laboratorium badawczo-rozwojowe SolarLab Research & Design.

Dożywotnio stylowy

Dla Christopha Behlinga doskonały design to taki, który nie podąża ślepo za ulotnymi trendami zmieniającymi się co sezon. Uważa, że wzornictwo nie ma prawa być modne. Musi być ponadczasowe. Wzornictwo, które przetrwa lata, to też ulga dla planety. Z punktu widzenia ekologii mniej znaczy więcej. Zrównoważony rozwój to kolejna wartość, która łączy projektanta z marką Geberit.

Celem kolekcji stworzonej przez projektanta jest ograniczenie zużycia wody w domostwach, ale także ogólne zredukowanie potrzeby konsumpcji dóbr materialnych. Głównym powodem, dla którego wykonujemy remonty, jest fakt, że nasze wnętrze wyszło z mody. W rzeczywistości nie potrzebujemy remontować łazienki co 2 lata. Ważne jest więc, by wykorzystywać wiecznie trwałe wzory i najwyższej jakości materiały. Dobra jakość nigdy się nie starzeje. Dodatkowo, wyposażając wnętrza elementami firmy Geberit, ma się gwarancję, że części zamienne będą dostępne jeszcze przez 25 lat od momentu wycofania produktu ze sprzedaży. Obecnie, w czasach gdy łatwiej jest coś wyrzucić, niż naprawić, jest to rzadkość.

Rewolucja kulturalna w łazience

Wzmożona troska o zdrowie wywróciła myślenie o prostych czynnościach higienicznych na całym świecie. Jako społeczeństwo przykładamy znacznie większą wagę do czystości, a w miejscach publicznych staramy się zachować dystans społeczny i ograniczyć do minimum kontakt z powierzchniami, które kumulować mogą w sobie bakterie.

Idealna łazienka to taka, w której, by umyć dłonie, nie trzeba nic nimi dotknąć. Geberit wraz z Christophem Behlingiem ukryli cały system elektryczny bezdotykowych baterii umywalkowych w osobnej skrzynce funkcyjnej, odpornej na wodę i uszkodzenia mechaniczne.

Kolejnym rewolucyjnym projektem designera jest toaleta myjąca Geberit AquaClean. Ambitnym założeniem marki podczas realizacji tego projektu było stworzenie „najlepszej toalety świata”. Toalety myjące kojarzone są z ciężką formą przypominającą urządzenie medyczne, a nie wyposażenie domu. Behling zrywa z tym przekonaniem w swoim projekcie, tworząc nowoczesną i stylową toaletę. Firma Geberit doskonale wie, że łazienki to miejsca, w których wiele jest jeszcze do zrobienia, a współpraca z Christophem Behlingiem jest jedynie początkiem designerskiej rewolucji.