Chwila oddechu. Te meble sprawdzą się nawet w kameralnym i domowym biurze

Lubimy tę chwilę w pracy – kilka minut oddechu, czas kiedy odchodzimy od biurka i siadamy na sofie czy fotelu. Jeden z polskich producentów zaproponował idealne rozwiązanie do biur - nie tylko tych tradycyjnych, ale także domowych przestrzeni home offce, odpowiadające tej potrzebie.

Bez względu na to, czy jest to moment relaksu, nieformalna rozmowa lub oczekiwanie na spotkanie, opływowe kształty i miękkie wykończenie nowej linii mebli "Naudu" od Nowego Stylu stworzą przyjazną i przytulną atmosferę.

Meble dobrze zaprezentują się w nowoczesnym biurze, designerskiej poczekalni lub kantynie pełnej roślin. Trzy rodzaje podstawy i wiele opcji wykończeń, także w pastelowych kolorach, wprowadzających do przestrzeni atmosferę lata. To wszystko sprawia, że wygląd sof i foteli z tej serii zależy tylko od wizji i wyobraźni projektanta. Naudu sprawdzi się zarówno w dużych, jak i kameralnych biurach domowych. Jego design nie dominuje nad stylem przestrzeni, ale uzupełnia go.