Ciche jest piękne, czyli nowoczesne produkty akustyczne dla biur

Akustyka w biurze ma ogromne znaczenie - ułatwia koncentrację, zwiększa produktywność pracowników, sprzyja poufnym rozmowom. Wykonanie poprawnego wyciszenia wymaga wdrożenia technologii dźwiękochłonnych, w tym montażu odpowiednio dobranych do warunków panujących w danym wnętrzu paneli akustycznych.

Wyciszenie biura może przynieść firmie wiele korzyści. Poprawa warunków akustycznych sprzyja utrzymaniu wysokiej koncentracji, a w efekcie dobrej produktywności pracowników. W otwartej przestrzeni odpowiednia akustyka pozwala wielu osobom oraz zespołom pracować równocześnie nad różnymi projektami. Ważne jest również, aby poufne rozmowy można było prowadzić bezpiecznie i komfortowo.

Poprawny montaż technologii dźwiękochłonnych

Wykonanie poprawnego wyciszenia wymaga wdrożenia technologii dźwiękochłonnych, w tym montażu odpowiednio dobranych do warunków panujących w danym wnętrzu paneli akustycznych. Panele należy montować w miejscach newralgicznych pod kątem rozprzestrzeniania się dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem otwartych przestrzeni roboczych i ich połączeń z ciągami komunikacyjnymi. W dodatku muszą być umieszczone w sposób taki, by nie naruszały funkcjonalności przestrzeni i nie blokowały dostępu do światła.

Naturalną lokalizacją dla paneli akustycznych są ściany i sufity. W rozległych biurach typu open-space nie jest to wystarczające, korzysta się zatem dodatkowo z paneli wolnostojących i podwieszanych oraz specjalnych boksów akustycznych zapewniających maksymalną prywatność i izolację od otoczenia.

Panele akustyczne: oferta rynkowa

Montaż paneli akustycznych może w efekcie nie tylko obniżyć poziom hałasu, ale również poprawić estetykę biura. Producenci wdrażają coraz ciekawsze rozwiązania. Na rodzimym rynku krakowski producent paneli akustycznych EcoAcoustic oferuje kompleksowe linie produktów, pogrupowane w obrębie designerskich kolekcji wzorniczych. Kolekcje są bardzo interesujące, a klient ma duże możliwości personalizacji zamawianych produktów, by dostosować je do własnych wymagań.

W obrębie kolekcji znajdują się panele ścienne, sufitowe, biurkowe, wolnostojące i podwieszane. Do każdej kolekcji można również dopasować panele ażurowe, wycięte według wzoru spersonalizowanego lub wybranego ze wzornika. Do zadań specjalnych producent oferuje dedykowane rozwiązania w postaci boksów akustycznych i stołów coworkingowych. Dodatkowym atutem paneli EcoAcoustic jest zastosowany materiał pochodzący z recyklingu butelek plastikowych.